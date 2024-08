Venditti a fan disabile: “Non esistono ragazzi speciali”, è polemica

Ieri sera, domenica 25 agosto, Antonello Venditti si è reso protagonista di un evento decisamente spiacevole. Durante il suo concerto a Barletta, il cantante ha reagito in modo brusco ad alcuni rumori provenienti dal pubblico non accorgendosi che a produrli fosse una fan disabile. Quando lo steward ha comunicato al cantante la cosa, lui ha comunque continuato a rivolgersi duramente nei confronti della donna. Il suo atteggiamento ha scatenato l’indignazione dei presenti e del web e sono stati numerosi i commenti negativi contro l’artista. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Antonello Venditti sbotta contro fan disabile

Il concerto al Fossato del Castello Svevo di Barletta del 25 agosto tenuto da Antonello Venditti verrà ricordato anche per un episodio spiacevole. Nel corso della serata, infatti, il cantante ha avuto una reazione spazientita nei confronti di una fan che produceva alcuni rumori mentre lui stava parlando in un intermezzo dell’esibizione musicale. Venditti non si è accorto che si trattava di una fan disabile e ha iniziato dapprima a farle il verso e successivamente l’ha invitata a smettere e salire sul palco utilizzando dei termini abbastanza forti.

Nello specifico l’artista ha detto:

Vieni qua se hai il coraggio, st***o di me**a!

Nel notare la rabbia del cantante, uno steward si è avvicinato ad Antonello per spiegargli la situazione. A quel punto Venditti ha continuato a rivolgersi in modo duro alla fan, scatenando la reazione indignata da parte del pubblico presente in piazza.

Precisamente il cantante ha risposto allo steward dicendo:

Ho capito che è un ragazzo speciale ma deve imparare l’educazione. Non esistono ragazzi speciali.

Antonello Venditti non è stato criticato solo dai presenti al concerto di Barletta ma anche sul web. Il video è difatti stato condiviso in rete e ha suscitato numerose polemiche. Molti utenti hanno commentato l’atteggiamento del cantante in maniera negativa, sottolineando come abbia avuto una caduta di stile.

Come riportato da La Repubblica, a fine concerto l’entourage del cantante si è scusato con i genitori della fan e successivamente anche Antonello Venditti ha contattato personalmente la famiglia e la persona interessata.