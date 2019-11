La pensione di Simona Izzo fa discutere: Maurizio Costanzo non approva

Le ultime dichiarazioni di Simona Izzo a Vieni da me continuano a far discutere. L’attrice, doppiatrice e regista si è lamentata della pensione che percepisce ogni mese: a malapena mille euro. La 66enne ha inoltre ribadito che è stata costretta a prendere parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip per poter pagare la scuola ai nipotini. Confidenze che alla maggior parte del pubblico non sono piaciute vista la lunga carriera della Izzo e il matrimonio con Ricky Tognazzi. Tali parole non sono piaciute neppure a Maurizio Costanzo, che conosce bene Simona visto che i due si sono amati in passato. Il giornalista e conduttore Mediaset ha bacchettato la Izzo sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, dove da anni gestisce una rubrica televisiva.

Maurizio Costanzo bacchetta l’ex compagna Simona Izzo

“A volte si fanno polemiche inutili e la responsabilità è pure di chi dice certe cose. Fossi stato in Simona Izzo, conoscendo le dinamiche della tv, non avrei parlato della pensione“, ha scritto Maurizio Costanzo sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Il marito di Maria De Filippi ha detto la sua dopo la missiva di una lettrice che si dichiarava indignata per le affermazioni della Izzo. “Io prendo mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Col Grande Fratello Vip ho pagato la scuola dei miei nipoti”, ha confessato Simona a Vieni da me.

La storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Simona Izzo

Maurizio Costanzo e Simona Izzo si sono amati negli anni Ottanta. Negli ambienti della tv si sussurra che Simona abbia lasciato per Costanzo il primo marito, il cantante Antonello Venditti, dal quale ha avuto il figlio Francesco, oggi attore e doppiatore. “Quella con Simona è stata una storia importante, in cui abbiamo lavorato insieme, litigato insieme, fatto la pace insieme”, ha ammesso Maurizio Costanzo tempo fa.