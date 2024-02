Simona Izzo: la sparata in tv sull’ex Venditti e Manuela Arcuri

Simona Izzo a ruota libera su Antonello Venditti, con il quale è stata sposata dal 1975 al 1978. Dal matrimonio è nato il figlio Francesco, anch’egli attore e doppiatore. Intervistata da Monica Setta nella puntata in onda il 24 febbraio di Storie di donne al bivio (Rai Due), l’attrice e doppiatrice ha rivelato diversi ‘altarini’ dell’ex marito, facendo anche dei nomi ‘pesanti’. In particolare ha parlato di tradimenti, menzionando le colleghe di set Eleonora Giorgi e Manuela Arcuri. A distanza di anni ha perdonato il cantautore romano? No. E non perché ancora adirata per le scappatelle scoperte, ma per il fatto che lui, a quanto pare, non vuole sentire la Izzo, tanto da averla persino bloccata su WhatsApp.

Simona Izzo e i tradimenti di Venditti

“Sono stata tradita dal mio primo marito Antonello Venditti. A volte ho scoperto dalla tv che gli piacevano alcune donne o che aveva con loro uno speciale feeling”. Così la doppiatrice romana confidandosi alla giornalista Monica Setta. Subito dopo è passata a fare nomi e cognomi arcinoti:

“Fossero stati anche solo tradimenti mentali, ci restai male. Ma non potevo non comprendere l’interesse di Venditti verso una splendida Eleonora Giorgi a cui lui dedicò il brano Eleonora. Capii invece dalla tv che a Venditti piaceva Manuela Arcuri. Era bellissima.”

Piccola nota, anzi grandissima: la Izzo e Venditti si sono lasciati nel 1978. Manuela Arcuri è nata nel 1977. Quando ebbe successo quest’utlima, il cantante e Simona già si erano lasciati da oltre due decenni. Non si capisce quindi perché l’attrice di Latina sia stata menzionata dalla doppiatrice. Mistero!

La Izzo ha poi riferito, senza troppo girarci attorno, di un tradimento concreto di cui venne a conoscenza quando fece una sorpresa al cantante. Aveva da poco avuto il figlio Francesco:

“A lui piacevano le donne che avevano un décolleté pronunciato. Restai stupita, al contrario, quando, salendo in camera di Antonello poco dopo esserci sposati, lo avevo raggiunto al nord per un concerto con nostro figlio Francesco piccolo, trovai sul letto un reggiseno dalla taglia zero. Ovviamente lui negò, ma anche quello era un tradimento”.

Oggi Antonello e Simona sono nonni di quattro nipoti, vale a dire i figli di Francesco. E i rapporti tra i due ex coniugi? Inesistenti: “Con Venditti non ci parliamo da anni, da quando lui mi ha bloccato sui social. Se lo perdono? No, non posso perdonare un uomo che a 70 anni blocca la sua ex su WhatsApp. Ma l’ho amato e resta il padre del mio unico figlio. Anche se l’amore della mia vita è e sarà solo Ricky”.

L’amore maturo con Ricky Tognazzi

Dopo essersi lasciata con Venditti, la Izzo, negli anni Ottanta ebbe una storia con Maurizio Costanzo. In passato disse che volle molto bene al compianto giornalista, ma di non ritenerlo uno tra i grandi amori della sua vita. Chi invece lo è stato e lo è tuttora è Ricky Tognazzi. Conobbe il regista poco dopo la fine della relazione con Costanzo. Dopo nove anni di fidanzamento, i due convolarono a nozze (correva l’anno 1995), senza mai più lasciarsi. A Monica Setta l’attrice ha raccontato di aver ‘obbligato’ il compagno a sposarla. Fosse stato per lui non ci sarebbe stato alcun matrimonio: