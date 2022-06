Simona Izzo: che frecciata all’ex marito Antonello Venditti!

Non è finito nel migliore dei modi il matrimonio tra Simona Izzo e Antonello Venditti. I due sono stati sposati dal 1975 al 1978 e hanno avuto un figlio, Francesco, che ha deciso di seguire le orme materne ma è anche apparso in alcuni videoclip musicali del padre. Oggi i due ex coniugi non hanno più alcun tipo di rapporto, non si rivolgono neppure la parola nonostante abbiano quattro nipotini in comune.

Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Simona Izzo non ha esitato a lanciare una frecciatina ad Antonello Venditti, tirando in ballo alcune delle sue canzoni (molte delle quali raccontano proprio la loro storia):

“Mi sono sempre chiesta perché avesse scritto canzoni dolorose pur essendo un uomo che nella vita è davvero sereno. Certo è sempre molto concentrato su se stesso, come tutti gli artisti. Lui ha una grande incompatibilità con il quotidiano. E per me non c’era spazio…”

Insomma, in poche parole Simona Izzo ha accusato Antonello Venditti di averla trascurata molto durante gli anni del loro storia d’amore. Negligenza che ha poi spezzato definitivamente il legame, tanto che l’attrice, regista e doppiatrice non ha mai pensato neppure ad un ritorno di fiamma sebbene abbiano avuto un figlio insieme.

In precedenza Simona Izzo ha ammesso che la relazione con Antonello Venditti non è stata delle più semplici anche per via della sua carriera musicale. A ventiquattro anni il cantautore era già una vera e propria star e – a detta dell’ex moglie – mantenere l’equilibrio sia nella coppia sia in famiglia è stato tutt’altro che facile.

Spesso Simona Izzo si è trovata a stare da sola col piccolo Francesco mentre Venditti era in giro per concerti ed eventi. Una situazione insostenibile per la donna, che non ha mai amato troppo la solitudine. Non a caso il matrimonio è durato a malapena tre anni.

Dopo la separazione Simona Izzo si è legata a Maurizio Costanzo, che però non ha mai sposato, per poi convolare a nozze nel 1995 con l’attuale marito Ricky Tognazzi.

Da tre anni la 69enne ha smesso di parlare con Antonello Venditti: una decisione che, stando alle parole della Izzo, sarebbe stata presa dal musicista. Decisione definitiva tanto che non ci sarebbe alcuna possibilità di chiarimento.

Le canzoni che Antonello Venditti ha dedicato a Simona Izzo

La rottura da Simona Izzo è stata una vera e propria fonte di ispirazione per Antonello Venditti. All’ex moglie il romano ha dedicato alcuni dei suoi pezzi più belli. Quali? Ci vorrebbe un amico, Ricordati di me, Dimmelo tu cos’è. Tutti brani che, come i fan sanno bene, raccontato di un amore grande e intenso, ma purtroppo ormai finito. Proprio come quello di Simona e Antonello.