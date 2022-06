Simona Izzo spiega perché non parla più con l’ex marito Antonello Venditti

Simona Izzo e Antonello Venditti non si parlano più. A farlo sapere l’attrice, regista e doppiatrice in una serie di interviste. Nonostante un figlio insieme – l’attore e doppiatore Francesco Venditti, che ha regalato all’ex coppia quattro splendidi nipotini – i due ex coniugi non si rivolgono più la parola. A quanto pare l’intromissione di terze persone ha rovinato quel che rimaneva di un sentimento forte e unico, che ha fatto sognare tante persone negli anni Settanta e che ha regalato canzoni indimenticabili, veri e propri cult della musica italiana.

Al settimanale Mio Simona Izzo ha premesso che la relazione con Antonello Venditti non è stata delle più semplici anche per via della sua carriera musicale. A ventiquattro anni il cantautore era già una vera e propria star e – a detta dell’ex moglie – mantenere l’equilibrio sia nella coppia sia in famiglia è stato tutt’altro che facile.

A tal proposito Simona Izzo ha ricordato:

“Io ero mamma di Francesco e dovevo stare a casa a badare a lui. Antonello invece prendeva e partiva. Non poteva durare, soprattutto per me che non sono disposta a stare sola”

Non a caso il matrimonio tra Simona Izzo e Antonello Venditti è durato a malapena dal 1975 al 1978. Dopo la separazione l’artista si è legata a Maurizio Costanzo, che però non ha mai sposato. Tornando a Venditti, Simona ha confidato di non parlargli più da tre anni e di non avere alcuna intenzione di chiarire con lui:

“Non è una decisione che ho preso io e va bene così perché non c’è niente su cui dibattere. Poi ci sono anche altre persone intorno e bisogna stare attenti all’entourage che si sceglie”

Simona Izzo ha poi aggiunto:

“Il matrimonio con Antonello non è stato dei più felici. Ma il fatto che lui continuare a cantare quelle canzoni dedicate a me mi fa provare una sorta di nostalgia e mi fa piacere che i nostri nipotini ascoltino le canzoni che il nonno ha dedicato alla nonna”

Dal 1995 Simona Izzo è felicemente sposata con Ricky Tognazzi. Il segreto di questa unione? Per Simona il rapporto funziona perché sono entrambi monogami e hanno gli stessi interessi: il buon cibo, la famiglia, fare i film. Secondo la Izzo lei e Ricky sono davvero molto simili e per questo la loro storia d’amore va avanti a gonfie vele.

Le canzoni che Antonello Venditti ha dedicato a Simona Izzo

La rottura da Simona Izzo è stata una vera e propria fonte di ispirazione per Antonello Venditti. All’ex moglie il cantautore romano ha dedicato alcuni dei suoi pezzi più belli. Quali? Ci vorrebbe un amico, Ricordati di me, Dimmelo tu cos’è. Tutti brani che, come i fan sanno bene, raccontato di un amore grande eintenso, ma purtroppo ormai finito. Proprio come quello di Simona e Antonello.