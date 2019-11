Simona Izzo non molla, nuove critiche a Belen: “Rassegnatevi”

Simona Izzo torna a criticare Belen Rodriguez e le sue doti da attrice

Nessun dietrofront da parte di Simona Izzo nei confronti di Belen Rodriguez. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la moglie di Ricky Tognazzi ha confermato quanto detto sull’argentina a Vieni da me, il programma Rai di Caterina Balivo. Nel salotto televisivo la Izzo non ha avuto problemi a definire una “non attrice”, una soubrette che non sa praticamente recitare. Tanto che Simona, come sottolineato dalla diretta interessata, non la prenderebbe mai in un suo film o in una sua fiction. “Non è un’attrice. Qualche film lo ha anche girato e tuttavia ha dimostrato che sa fare meglio altro“, ha sottolineato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ma non è tutto…

Le altre dichiarazioni di Simona Izzo su Belen Rodriguez

“È una bravissima conduttrice: però se la dovessi paragonare a Sabrina Ferilli o a Monica Bellucci, mi dispiace ma la butterei giù dalla torre. Rassegnatevi: ha le gambe e il lato B più belli del mondo, purtroppo non è un’attrice. E mica bisogna esserlo per forza!”, ha aggiunto Simona Izzo alla rivista edita da Cairo Editore.

Belen Rodriguez non ha mai replicato a Simona Izzo

Fino ad ora Belen non ha mai risposto a Simona Izzo: lo farà dopo queste nuove dichiarazioni? Non è la prima volta che spunta un problema tra la famosa doppiatrice e la famiglia Rodriguez: al Grande Fratello Vip la Izzo ha avuto più di qualche problema con Jeremias.