Simona Guatieri: “Baldé mi ha tradita con Wanda Nara, ma lo amo“

Simona Gautieri sceglie Verissimo per raccontare la verità sul tradimento del marito Keita Baldé con Wanda Nara. Ora la coppia è pronta a ricominciare, dopo le pratiche per la separazione c’è stato il perdono, ma Keita e Simona hanno vissuto un periodo buio a causa dei gossip della coppia Icardi- Wanda Nara.

Non passa giorno senza un qualche aggiornamento su Mauro Icardi e Wanda Nara, tra i vari tira e molla e le frecciatine social, c’è sempre qualcuno che finisce al centro delle loro vicende. Oggi Silvia Toffanin ascolta la verità di Simona Guatieri, moglie dell’ex calciatore dell’Inter Keita Baldé. Quando Icardi e Baldé giocavano con la maglia nero-azzurra, Wanda Nara tradì Mauro con Keita, il quale era sposato da pochi mesi con Simona.

Simona Guatieri: ”Vogliamo ricominciare, Icardi e Wanda Nara ci devono tenere fuori dai gossip”

Era luglio del 2022, due mesi dal matrimonio tra Simona e Keita. Mauro Icardi scopre che Wanda Nara lo ha tradito con il compagno di squadra e subito contatta Simona con le prove dei tradimenti. Da allora, Simona si è trovata dentro un vero e proprio circo mediatico da cui è sempre voluta uscire. Nel gennaio 2023, Mauro Icardi rivela nella televisione argentina che Wanda Nara e Keita Baldé hanno avuto un’altra relazione clandestina a Dubai. Simona aveva perdonato Baldé la prima volta, anche perché erano appena sposati e avevano due bimbi piccoli, ma la seconda volta è andata su tutte le furie, non tanto per il tradimento in sé ma quanto per il gossip. Se la sarebbero vista tra loro, come ogni famiglia normale, dice, avrebbe lavato i panni sporchi in casa. Quello che lei e Baldé, che ora si stanno riavvicinando, recriminano a Icardi e Nara è l’aver ”spiattellato” tutto pubblicamente.

Wanda Nara continuò a cercare Baldé e insieme all’ex marito Icardi hanno sempre reso tutto pubblico, questo per Guatieri è inaccettabile. Il loro comportamento lo ritiene poco umano, visto che ”monetizzano” sui sentimenti e le vite private di persone esterne alla loro coppia, che nulla hanno a che vedere con i loro gossip e soprattutto hanno figli piccoli. Nell’ultimo anno e mezzo, Simona si è allontanata anche da suo marito, avviando le pratiche per la separazione ma ora stanno ricominciando da capo. Piano piano sta iniziando a fidarsi di nuovo di lui, che in un videomessaggio ammette che tradirla è stato l’errore più grande della sua vita. La coppia è pronta soprattutto a difendere i propri figli dall’esposizione mediatica della loro famiglia, a cui non hanno acconsentito, procedendo per vie legali verso Icardi e Wanda Nara.