Wanda Nara attacca Icardi, poi fa marcia indietro: chat virali

Continua la guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi che da settimane sono al centro dei media per la fine della loro storia d’amore. Eppure, qualche anno fa, per intraprendere la loro relazione hanno fatto carte false. Oggi, invece, si ritrovano a parlare per messaggi tra minacce e frecciatine di ogni tipo. Nelle ultime ore, sarebbe stato proprio il calciatore a condividere con un suo amico alcune conversazioni con l’ex compagna che sono diventate virali in poco tempo ed hanno lasciato a bocca aperta i follower. Cosa sta cercando veramente Wanda Nara? Le sue accuse sono fondate o è solo una continua ricerca dell’attenzione mediatica?

Gli attacchi contro Icardi

La vicenda d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta diventando virale grazie alle chat che sono trapelate, alimentando ulteriormente i pettegolezzi e le speculazioni sulla vita sentimentale e familiare dell’ex coppia. Attualmente la situazione ha preso una brutta piega e sono tanti i fan che si sono divisi tra chi supporta la conduttrice e chi, invece, prende le parti del calciatore.

Ángel de Brito è stato colui che ha condiviso le conversazioni, oggi mercoledì 29 gennaio, pubblicando nelle sue storie di Instagram i messaggi ricevuti da Icardi. Secondo quanto si legge, sono discorsi di giorni scorsi che rimandano ai compleanni di due dei figli dell’ex coppia.

“Hai lasciato tua figlia distrutta il giorno del suo compleanno. Ti ha chiesto una telecamera per vederti il giorno del suo compleanno, ma eri impegnato con altri bambini. Rispetti le persone strane e non la tua famiglia“, è il primo messaggio pubblicato sui social inviato da Wanda Nara a Mauro Icardi.

E poi ancora: “Dove sono le vostre priorità e i vostri valori per la famiglia? Tutto ciò che fai li rovina e fa soffrire i tuoi figli. Godetevi quelle persone che avete messo in casa vostra, ma i nostri cinque figli non vogliono e non si presteranno mai a questa cosa che li esponete e li costringete a fare”.

Si tratta di una conversazione a senso unico visto che il calciatore sembra non aver voluto rispondere a nessun tipo di accusa. Tuttavia, dopo una serie di messaggi accusatori e minacciosi, Wanda avrebbe fatto un passo indietro.

Dietrofront di Wanda Nara

Il giorno dopo dalla sfuriata contro l’ex marito, Wanda Nara sarebbe apparsa più serena e tranquilla e pertanto avrebbe cambiato i toni della conversazione a senso unico con Icardi: “Mau buona giornata. Ti stiamo chiamando. Fammi sapere quando puoi. Siamo in disaccordo… Fatemi sapere se siete disponibili, se volete venire a vedere i 4 che hanno viaggiato ieri Va bene… Ti lascio la casa e i miei dipendenti sono lì nel caso tu abbia bisogno di aiuto”. Si legge nell’ultima storia pubblicata sui social.