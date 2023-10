Simona Branchetti, retroscena privati: “Vi dico chi è Giambruno”

I recenti fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia hanno gettato Andrea Giambruno nella bufera. Poco tempo dopo, precisamente venerdì 20 ottobre, la premier Giorgia Meloni ha annunciato la fine della relazione con il giornalista. A dire la propria, tramite intervista a Repubblica, è stata Simona Branchetti (noto volto del Tg5 e di Morning News), che ha colto l’occasione anche per smentire recenti pettegolezzi: “Due colleghi non possono neanche andare a mangiare una pizza insieme che subito si monta un caso. Giambruno e io siamo amici da dieci anni“.

Simona Branchetti smentisce i pettegolezzi relativi a Giambruno

Simona Branchetti conosce bene Andrea Giambruno. La giornalista, però, non ci sta a farsi coinvolgere nelle relazioni pericolose dell’ormai ex compagno di Giorgia Meloni: “Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori” ha ribadito. All’interno dell’intervista, Branchetti ha quindi fatto chiarezza in merito ai recenti pettegolezzi che l’hanno vista coinvolta: “Da giugno ho un compagno a cui tengo molto e non mi va di finire nel calderone di una vicenda così strumentale e aggressiva nei confronti di un collega che avrà pure toni e modi discutibili, però lo conosciamo: è uno che gioca in modo anche pesante con tutte“.

Il commento sui fuorionda di Striscia la Notizia

Si passa quindi a parlare dei noti fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia, in cui si può osservare Giambruno lamentarsi delle critiche ricevute in merito alla sua pettinatura, ma anche mentre faceva dei complimenti alla collega in studio, arrivando ad affermare di essere dispiaciuto di averla conosciuta così tardi. Quando le è stato chiesto se le parolacce e le avances trasmesse da Striscia fossero solo un gioco, Branchetti ha risposto:

“In azienda si sa che è un burlone, un ragazzo sopra le righe, che utilizza espressioni colorite. Nessuno si è scandalizzato nel vederlo scherzare con le ragazze della sua squadra. Da qui a creare un mostro ce ne corre. Detto questo, quelle frasi sono volgari e inappropriate“.

Sul perché la premier Meloni abbia deciso di interrompere la relazione con Giambruno, qualora fosse vera la tendenza del giornalista a fare il burlone, Simona Branchetti non sa cosa dire e non può che limitarsi a delle ipotesi: “Forse non ne poteva più di essere attaccata per le sue vicende private“.

La rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: parla Branchetti

Nel post Instagram con cui ha comunicato la fine della relazione con Andrea Giambruno, Giorgia Meloni ha spiegato come la sua strada e quella del giornalista si fossero “divise da tempo“. Branchetti, tuttavia, ha spiegato di non essersi mai accorta delle possibili difficoltà che la relazione tra Giambruno e la Presidente del Consiglio stava attraversando: “Loro pubblicamente hanno sempre mostrato grande rispetto reciproco perché comunque si vogliono bene. In più la premier ha sempre detto che Andrea è un padre eccezionale“.

Giambruno, ha infine spiegato Branchetti, non ha mai confidato di avere problemi con l’ex compagna: “Dalla bocca di Giambruno non è mai uscita una sola parola sulla sua famiglia. In questo è di un rigore incredibile, credo lo facesse per proteggere la loro storia“.

Come accennato, la pubblicazione dei fuorionda ha gettato Giambruno in una vera e propria bufera. Dopo esser stato lasciato da Giorgia Meloni, il giornalista potrebbe dover dire addio a Diario del Giorno. Recenti indiscrezioni hanno parlato di una presunta decisione di Mediaset di sollevarlo dall’incarico. Decisione che sarebbe arrivata dopo la pubblicazione dei suddetti fuorionda.