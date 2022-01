Simona Branchetti prende in giro Matano e poi precisa: “Per me pace fatta”

La diatriba tra Simona Branchetti e Alberto Matano continua. La bionda giornalista è tornata a parlarne a Verissimo, dove è stata invitata insieme ad alcune colleghe del Tg 5 per festeggiare i trent’anni del telegiornale di Canale 5. Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di chiedere alla sua ospite qualche chiarimento sullo scontro con il conduttore de La vita in diretta.

Simona Branchetti, che per tutto il periodo festivo ha sostituito Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha precisato di non aver gradito le recenti dichiarazioni di Alberto Matano. Quelle in cui l’ex mezzo busto del Tg 1 assicurava di non aver avuto alcun chiarimento con la collega di Mediaset. Una confessione che ha spinto la Branchetti a prendere in giro Matano: “Allora chi mi ha chiamato: la Befana?”.

Le confidenze di Simona Branchetti a Verissimo

L’ex volto di Sky Tg 24 ha infatti spiegato di aver ricevuto una telefonata da Alberto Matano la mattina del 6 gennaio: telefonata nella quale – a detta di Simona Branchetti – il conduttore Rai le avrebbe detto di non avere nulla nei suoi confronti e che le accuse pubbliche erano invece rivolte alle due inviate, che non erano riuscite a coordinarsi nel migliore dei modi.

Per Simona Branchetti, dunque, tutto sembrava risolto ma il presunto passo indietro di Matano l’ha lasciata piuttosto sbigottita e l’ha chiaramente ferita. A Verissimo la 45enne ha precisato senza troppi problemi:

“Forse in quel momento gli girava così, gli rinnovo la mia stima. Per me è pace fatta”

Come reagirà Alberto Matano alle ultime dichiarazioni di Simona Branchetti? (video più in basso)

Gli ascolti tv de La vita in diretta con Alberto Matano

Nonostante le polemiche, La vita in diretta continua a battere quotidianamente Pomeriggio 5. Il salotto di Alberto Matano registra ogni giorno ascolti tv superiori a quelli del programma di Canale 5. Quasi tre milioni di telespettatori seguono quotidianamente i servizi dello storico contenitore Rai, che ha trovato nuova linfa vitale con l’arrivo di Matano.

L’ingresso di Simona Branchetti a Pomeriggio 5 non ha portato nulla in termini di audience rispetto al lavoro svolto da Barbara d’Urso. Mediaset crede molto nel talento della giornalista, che potrebbe presto tornare alla guida di una trasmissione di informazione.