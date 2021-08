Simona Branchetti e il marito: “Perderlo è stata una ferita mortale”

Il debutto a Morning News, programma mattutino estivo di Canale 5, è stato un vero e proprio toccasana per Simona Branchetti. Grazie a questo nuovo impegno televisivo la giornalista del Tg5 sta superando una dolorosa separazione. Prima dell’emergenza Coronavirus è infatti finito il suo matrimonio con l’avvocato Carlo Longari.

Simona Branchetti si è separata dal marito Carlo

Una rottura drammatica per Simona Branchetti, che credeva molto in questo rapporto. La diretta interessata ha ammesso di soffrire ancora molto per questo addio, tanto che a fatica è riuscita a parlarne in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv:

“È stata una separazione drammatica. che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale”

Simona Branchetti ha chiarito che le persone care e il lavoro quotidiano l’hanno aiutata a non abbattersi e a lottare per la sua vita, che va comunque avanti nonostante questa ferita sentimentale. La conduttrice di Morning News e Carlo Longari si sono conosciuti e innamorati nel 2016. Le nozze sono state celebrate nel 2017 ma a cavallo tra il 2019 e il 2020 la relazione è giunta al termine. La coppia non ha avuto figli.

In questo periodo di grande sofferenza Simona Branchetti ha potuto contare sull’ex marito Federico Quaranta, noto speaker radiofonico e conduttore televisivo. Quello con Carlo Longari era infatti il secondo matrimonio per la Branchetti, che in passato è stata sposata con Quaranta. Più precisamente dal 2008 al 2013. Quando l’amore è finito Simona e l’ex volto di Linea Verde sono rimasti grandi amici.

Simona Branchetti e il rapporto oggi con Federico Quaranta

Simona Branchetti ha fatto sapere che oggi tra lei e Federico Quaranta c’è grandissimo affetto. I due si sentono e si vedono spesso. In più Simona conosce bene pure l’attuale compagna di Federico – Giorgia – e adora Petra, la loro bambina. Al contrario dell’ex marito la Branchetti non è ancora riuscita a diventare mamma all’età di 45 anni.

La bionda presentatrice ha confessato che sapere della vicinanza di Federico Quaranta in questo periodo così delicato le è stato di grande supporto e aiuto e l’ha spronata ad andare avanti e a non mollare dopo questa nuova delusione sentimentale.