Simona Branchetti: la richiesta a Pier Silvio Berlusconi

All’età di 45 anni, e nonostante i tanti traguardi professionali raggiunti, Simona Branchetti non smette di sognare. Quest’estate è tornata al timone della seconda edizione di Morning News, il programma di informazione mattutino nato lo scorso anno e in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Una conferma importante per la giornalista che però desidera altro per la sua carriera…

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Simona Branchetti, che in passato ha lavorato a Sky Tg 24, ha ammesso che le piacerebbe molto avere uno spazio fisso in prima serata. La bionda conduttrice sogna di essere l’alter ego femminile di Nicola Porro, un collega che stima molto soprattutto per la sua conduzione diretta, rapida e giovane.

Il sogno di Simona Branchetti

Da qui una richiesta ben precisa a a Pier Silvio Berlusconi:

“Non ho mai nascosto che mi piacerebbe moltissimo avere uno spazio fisso in prima serata. Appello a Pier Silvio? Speriamo! Chissà che leggendo questa intervista non gli venga in mente l’idea di farmelo fare”

Il compagno di Silvia Toffanin riuscirà ad esaudire il desiderio di Simona Branchetti? Quest’ultima è davvero una grande professionista: si rivede sempre dopo che è andata in onda. Un modo per migliorare, per cercare di correggere i propri difetti. La Branchetti si è definita molto severa e critica nei confronti di se stessa.

Simona Branchetti è devota al lavoro

A proposito del suo lavoro Simona Branchetti ha commentato:

“Tante persone commentano: “Lavori sempre, a Natale, a Capodanno, di domenica”. Sapevo che il mio lavoro sarebbe stato questo. Oggi, invece, molti giovani neo assunti chiedono subito quando possono andare in ferie. Per me quest’estate niente vacanze”

Simona Branchetti è laureata in Giurisprudenza e ha iniziato a lavorare da giovanissima. La sua gavetta è cominciata con quotidiani e tv locali dell’Emilia-Romagna. Successivamente l’approdo a Stream Tv e poi il lungo percorso a Sky Tg 24. Dal 2007 è a Mediaset.

La vita privata di Simona Branchetti

Simona Branchetti è stata sposata due volte ma non ha avuto figli. Oggi è single e dedita al lavoro, la sua più grande passione. Dal 2008 al 2013 è stata legata al conduttore televisivo Federico Quaranta, con il quale oggi ha un rapporto fraterno. È durato invece dal 2017 al 2021 il matrimonio con il legale Carlo Longari.

Simona Branchetti ha confidato di non aver avuto eredi perché non ha mai trovato un uomo di cui potersi fidare in pieno. Il sentimento di sfiducia che ha provato l’ha portata poi a rinunciare all’idea di diventare mamma. Anche senza figli si sente però appagata grazie al suo lavoro e ad un nipotino al quale vuole molto bene.