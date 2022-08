Simona Branchetti, imbarazzo in tv: le parole sull’ex di Anna Falchi

Caterina Collovati stuzzica in diretta su Canale 5 la conduttrice in studio, che glissa sul suo attuale status sentimentale e sul rapporto con il politico. Ecco il racconto del siparietto

Momenti di imbarazzo palpabile questa mattina in diretta nello studio di Morning News per Simona Branchetti. La conduttrice del contenitore di Canale 5 è infatti stata presa alla sprovvista da una delle sue ospiti collegate “in smart” che l’ha incalzata riguardo alla sua attuale vita sentimentale.

A rendersi protagonista di questo siparietto è stata la giornalista Caterina Collovati, che ha colto la palla al balzo (si stava parlando di gossip e di coppie che si formano e che scoppiano) per chiedere alla presentatrice qualche delucidazione in più su un pettegolezzo che sta tenendo banco in questi giorni. Si pensava, infatti, che Simona Branchetti stesse frequentando in questo periodo Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e ex fidanzato di Anna Falchi.

Simona Branchetti e Andrea Ruggieri, infatti, sono stati pizzicati insieme in spiaggia giorni fa dal settimanale Chi. In ogni caso, il magazine aveva confermato che fra i due c’è soltanto un bel rapporto di amicizia. Questa, d’altra parte, è anche la versione della stessa Simona Branchetti, che dopo un primo momento di tentennamento (è arrossita, e pure parecchio) ha negato tutto. Rivolgendosi alla Collovati, che si chiedeva cosa ci fosse di vero riguardo ai pettegolezzi, la Branchetti è stata chiarissima: “No, no, lo escludo. Se ti riferisci alle notizie circolate, abbiamo solo una grande amicizia“.

A questo punto, a venire in soccorso alla Branchetti è arrivato Roberto Alessi, presente fisicamente in studio. Il direttore di Novella 2000 ha rapidamente preso la parola, dichiarando:

“Ci sono passato pure io, ho già fatto un interrogatorio. Praticamente pare che siano anni che vadano in vacanza insieme con molti, molti altri amici. Poi ci sono sempre questi paparazzi cattivi che tagliano la foto e tu vedi la coppia. Invece erano almeno in venti.”

Simona Branchetti, che è stata evidentemente colta impreparata, ha poi tenuto a sottolineare: “Sembravamo una coppia, ma sorvoliamo!”. La presentatrice ha così voluto dare un taglio netto ad una conversazione che stava prendendo decisamente una piega scomoda.

Come confermato anche da Chi, d’altra parte, la vicinanza della Branchetti a Ruggeri ha un preciso scopo. Il politico avrebbe infatti trovato nella presentatrice la spalla giusta su cui piangere dopo la fine del rapporto con la Falchi. Ma non finisce qui. Purtroppo, Ruggieri non sta vivendo un bel periodo neanche dal punto di vista professionale. Dopo molti anni di militanza in Forza Italia, il deputato uscente non sarà ricandidato dal partito di Silvio Berlusconi per la prossima tornata elettorale, in programma il 25 settembre.