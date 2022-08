La strana coppia. Nelle meravigliose spiagge del Salento, Simona Branchetti, giornalista e conduttrice di Morning News (Canale Cinque), e Andrea Ruggieri, parlamentare di Forza Italia ed ex di Anna Falchi, sono stati pizzicati insieme. Entrambi sono reduci da relazioni sentimentali finite su un binario morto. Love story importanti e non di poco conto. Ruggieri ha vissuto al fianco della Falchi per ben 11 anni e, proprio sul più bello, quando cioè hanno iniziato a convivere, il legame si è sfilacciato (lei ora sta frequentando un altro uomo). Una rottura fresca, consumatasi poche settimane fa. Anche la Branchetti ha ferite profonde del cuore da dover far rimarginare.

Nel passato del volto Mediaset ben due matrimoni naufragati: il primo con il presentatore Federico Quaranta, il secondo con l’avvocato Carlo Longari. La separazione è arrivata nel 2021. “Una ferita mortale”, il commento tanto stringato quanto pregnante della Branchetti sulla conclusione del rapporto con il legale. Ora la conduttrice spunta in spiaggia con Ruggieri, come documentato da Chi Magazine che sottolinea che i due coetanei (entrambi hanno 46 anni) hanno un legame di forte stima e affetto.

Si sta assistendo all’inizio di una love story? A quanto pare no: i due sono cari amici, hanno un bel dialogo e si aiutano reciprocamente. Certo, mai dire mai, visto che le strade dell’amore sono infinite. Chissà che ora che i loro cuori sono in ‘stand by’ non possa nascere un qualcosa che vada al di là di un legame amichevole.

Lo sfogo di Andrea Ruggieri: cocente delusione sul fronte professionale.

Per Ruggieri non è un periodo semplice nemmeno sul fronte professionale. Per anni fedele a Forza Italia, il deputato uscente non sarà ricandidato dal partito berlusconiano nella prossima tornata elettorale, quella prevista per il 25 settembre. Una delusione amara per l’ex di Anna Falchi che, dopo aver dovuto ingoiare il rospo, si è sfogato, affermando di essere parecchio deluso per le decisioni prese dai vertici di Forza Italia.

“Io ho una faccia sola. Questa. Sono stato leale, molto leale, fino all’ultimo secondo al Presidente Berlusconi, e alla bandiera di Forza Italia”, ha scritto il deputato uscente in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Quindi ha aggiunto: “E sia chiaro: non ho rifiutato proprio nulla, come scrive il Corriere. Le uniche offerte che ho rifiutato sono state quelle di altri partiti. Ho avanzato alcune proposte di candidatura a Forza Italia, da cui non ho nemmeno avuto risposta”.

“La regola d’ingaggio era: ‘Tutelare anzitutto gli uscenti’. Ma pur essendo io un deputato uscente, che a Forza Italia ha fatto sempre fare una bella figura, mi sono stati preferiti esordienti anonimi e senza titolo. Ora mi prendo un paio di giorni di riposo e di silenzio. Poi ci rivedremo”, ha concluso.