Simona Branchetti, il nuovo fidanzato è un pezzo grosso: i dettagli

Il gossip ringhia alle calcagna di Simona Branchetti, conduttrice di Morning News nonché eterna designata succeditrice di Barbara d’Urso (peccato che poi a Mediaset le abbiano preferito Myrta Merlino). Ebbene, la rampante giornalista pare che abbia un “lui” non proprio estraneo al mondo della tv. Anzi si tratta di un pezzo grosso del piccolo schermo. A rivelare che ci sarebbe in corso una relazione dalla scorsa estate ci ha pensato Dagospia che sussurra che la Branchetti, da giugno 2023, farebbe coppia con Uberto Fornara, amministratore delegato della Cairo Communication e uomo di fiducia di Urbano Cairo, il patron di La7.

Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino rivela che tale storia giustificherebbe ancor più la sfuriata della Branchetti di qualche giorno fa. La giornalista è finita nel calderone del gossip politico perché qualcuno ha insinuato di una particolare amicizia tra lei e Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier Giorgia Meloni.

In effetti è vero che i due giornalisti sono amici, ma da qua a dire che c’è o c’è stato del tenero, ce ne passa. Per farla breve: la Branchetti nulla c’entra con la separazione della presidente del Consiglio e Giambruno. Ciò non toglie che con quest’ultimo abbia un rapporto amichevole e non certo amoroso. Anche perché, pare appunto che il suo cuore batta per Fornara. Fine della storia. Morto un gossip, ce ne è subito pronto un altro.

Dagospia ha inoltre rivelato alcuni dettagli del legame tra Fornara e Branchetti, sostenendo che i due sono stati visti insieme in svariate occasioni. Ad esempio lo scorso 31 agosto sono stati beccati in coppia al cocktail Cairo-Rcs riservato ad alcuni magazine e organizzato all’Ippodromo Snai San Siro.

Simona Branchetti, a quando il grande salto?

La giornalista continua a essere un volto del Tg5, oltre a essere utilizzata come ‘jolly’ quando Mattino Cinque News e Pomeriggio Cinque vanno in vacanza. Ogni qual volta che è stata chiamata a fare gli ‘straordinari’, ha sempre ottenuto ottimi risultati. Per questo in molti si aspettavano che venisse promossa e facesse il grande salto con una trasmissione tutta sua nella stagione 2023/2024. Ciò non è accaduto, ma non è detto che non accadrà in futuro. Magari, se scenderanno ulteriormente gli ascolti di Myrta Merlino, potrebbe essere la carta che Canale Cinque potrebbe giocarsi per il 2024/2025.