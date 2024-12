Simona Branchetti, appello social sconvolgente, poi la riflessione

Momento difficile per Simona Branchetti, che poche ore fa ha pubblicato un post su Instagram raccontando il tragico episodio avvenuto alla figlia della sua migliore amica. La giornalista di Canale 5 ha voluto porre l’attenzione sulla storia di Martina Voce, rivolgendosi poi al pubblico con un appello. “Mai avrei immaginato di dovervi raccontare una storia così, ma permettetemi di farlo perché mi tocca il cuore”: esordisce così la conduttrice del Tg5 su Instagram, lasciando i follower letteralmente sconvolti. Protagonista della storia è Martina Voce, figlia della sua migliore amica Beatrice, accoltellata in queste ore. “Ora la sua vita passa attraverso quel respiratore a cui è attaccata dopo che un uomo ha tentato di reciderle la carotide”, scrive la giornalista.

La tragica storia di Martina raccontata da Simona Branchetti

I dettagli della storia Simona non li risparmia, perché ci tiene molto a condividerla sottoforma di appello corale, affinché questa violenza inaudita finisca una volta per tutte. A ridurre la giovane Martina in fin di vita è stato l’ex fidanzato: la causa? La fine della loro relazione, ovviamente non accettata. Una storia che si ripete, un modus operandi tipico degli uomini “lasciati”, un gesto tragico, che ha messo Martina in grosso pericolo.

Martina è stata accoltellata, ridotta in fin di vita dall’ex che non si rassegnava alla fine della loro relazione. Venerdì è entrato nel fast food dove lavorava ad Oslo e ha tentato di ammazzarla. È salva per un soffio, grazie all’intervento di un amico che si è ferito per riuscire a bloccare la furia cieca di questo ragazzo che si stava accanendo su di lei e dei sanitari norvegesi intervenuti con una tempestività incredibile […]

Martina è stata quasi uccisa, l’intenzione del ragazzo è sempre stata quella, ma Simona Branchetti ci tiene a condividere un pensiero importante, che possa in qualche modo smuovere le coscienze di tutti. La giovane ragazza di soli 21 anni è stata accoltellata 30 volte: l’ennesimo caso che lascia senza parole e che, indubbiamente, preoccupa.

L’appello di Simona Branchetti su Instagram: “Qualcosa si è rotto”

Perché continuano a succedere queste cose? Si chiede Simona Branchetti e lo chiede anche al suo pubblico virtuale. “Dobbiamo interrogarci“, scrive la giornalista, aggiungendo il suo pensiero sulla società odierna: “Qualcosa di profondo si è rotto negli equilibri tra uomo e donna e non possiamo più fare finta che non sia un problema che riguarda tutti e in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte”.

Un chiaro messaggio di rabbia mista a preoccupazione, perché la figlia della sua migliore amica ora si trova attaccata a un respiratore e sta lottando con i denti. La giovane ragazza “ce la farà“, rassicura Simona, ma il segno che porterà dentro l’anima sarà purtroppo eterno. Quella di Martina è l’ennesima tragedia sfiorata in mezzo a tante altre avvenute, ma la giornalista invita tutto il suo pubblico a ragionare sulle dinamiche delle relazioni di oggi, sempre più in bilico e sempre più preoccupanti.

Branchetti augura a Martina e a tutta la sua famiglia una pronta guarigione e sogna presto di rivedere il suo sorriso presto.