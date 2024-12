Pomeriggio5, altra tegola: Simona Branchetti verso l’addio, i motivi

Nella prossima stagione, il pubblico affezionato a Canale 5 potrebbe non più vedere Simona Branchetti che negli anni è divenuta un volto noto di Pomeriggio5. La giornalista ha sostituito in diverse occasioni prima Barbara d’Urso e poi Myrta Merlino, oltre a condurre lo spin off del talk show, vale a dire la versione estiva chiamata Pomeriggio5 News. Non solo: Mediaset le ha anche affidato Morning News. Tra l’altro la Branchetti, prima dell’ingaggio di Myrta Merlino, era tra le papabili a raccogliere l’eredità di ‘Barbarella’. Ma perché nei prossimi mesi potrebbe finire fuori dall’orbita delle reti del Biscione?

Dagospia rende noto che la Branchetti, che di recente è stata ad “Atreju” (festa del partito Fratelli d’Italia) nel ruolo di moderatrice, ha conquistato la stima e la fiducia di parte della dirigenza Rai la quale avrebbe avviato una trattativa per strapparla a Mediaset. Sul piatto ci sarebbe già una proposta e, quindi, la palla ora passerebbe nelle mani della giornalista. Cosa farà? Sempre ammesso e non concesso che l’offerta le sia giunta, deciderà di tentare l’esperienza nella tv pubblica o rimarrà fedele a Pier Silvio Berlusconi?

Negli ultimi anni, la Branchetti ha dimostrato di saperci fare, ritagliandosi sempre più spazio in video. Non è però arrivato il grande salto, ossia una conduzione di peso. Come poc’anzi accennato, quando Barbara d’Urso è stata messa in disparte dai vertici di Cologno Monzese, lei era una tra le favorite a subentrare a Pomeriggio5. Alla fine, però, Pier Silvio ha preferito piazzare Myrta Merlino. Una scelta che finora non ha dato i frutti sperati: l’ex giornalista di La7 non è riuscita per il momento a creare un feeling memorabile con il pubblico, parte del quale preferisce sintonizzarsi su La Vita in Diretta di Alberto Matano.

Non è chiaro quale sarà il futuro della conduzione di Pomeriggio5, ma non è da escludere, anzi sembra probabile, che nella prossima stagione si tenterà qualcosa di diverso. Merlino potrebbe essere dirottata su Rete4 che, teoricamente, sarebbe un canale più in linea con il suo curriculum.