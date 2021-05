Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale: “Forte e in forma”

Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia ha ricevuto le dimissioni e i suoi sostenitori, ma ancor prima la sua famiglia, possono tirare un sospiro di sollievo. Solo ieri infatti le notizie che trapelavano dal nosocomio non erano affatto rassicuranti. Le fonti che hanno parlato ieri magari non erano aggiornate, oppure gli ultimi esami hanno permesso di proseguire le cure a casa. Chi ha parlato oggi infatti ha descritto Berlusconi come un uomo forte e in forma. Certo è che i continui ricoveri non hanno permesso a Berlusconi di trascorrere mesi tranquilli. Dietro tutto questo dovrebbero esserci degli strascichi del Covid, che ha avuto durante la seconda ondata della pandemia in Italia.

Adnkronos ha parlato anche di un incontro tra Kamel Ghribi e Silvio Berlusconi dopo le dimissioni dall’ospedale. Ghribi è il vicepresidente del Gruppo San Donato, che ha detto di essere molto felice per il Cavaliere. Sul suo stato di salute ha aggiunto: “L’ho trovato forte e in forma”. Un commento, non di certo un bollettino medico, che ha fatto uscendo dal San Raffaele. Il vicepresidente ha incontrato Berlusconi per congratularsi per la piena remissione e augurargli un pronto ritorno al lavoro.

Berlusconi è tornato a casa dopo aver trascorso cinque giorni in ospedale. Era ricoverato da martedì, adesso potrà continuare a curarsi nella sua residenza ad Arcore e trascorrere qui la convalescenza. Pare che a Villa San Martino abbiano provveduto ad attrezzare una stanza apposita per permettere le cure.

Berlusconi era tornato in ospedale a distanza di pochi giorni dal precedente lungo ricovero. Ha trascorso quasi tutto il mese di aprile nella struttura, precisamente dal 6 aprile fino al primo maggio. Dopo soli dieci giorni è stato necessario un secondo ricovero, ma ieri sono state lunghe ore in attesa di ulteriori aggiornamenti su Silvio Berlusconi. Si parlava infatti di un peggioramento dell’imprenditore milanese, mentre tra le cause del ricovero figurava anche una infezione intestinale, ritenuta sempre una conseguenza del Coronavirus. Per questo si pensava che avrebbe trascorso ancora altri giorni ricoverato e monitorato, alla fine invece Berlusconi è stato dimesso oggi.