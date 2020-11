Silvio Berlusconi, condizioni di salute peggiorate: parlano i medici

Silvio Berlusconi, come ha spiegato uno dei legali che lo segue, Federico Cecconi, avrebbe avuto un peggioramento delle condizioni di salute negli ultimi giorni. Le parole dell’avvocato, come spiega Il Fatto Quotidiano, sono giunte nell’aula della Fiera di Milano in cui si stanno svolgendo le udienze per il processo ‘Ruby ter’. Oltre al leader di Forza Italia, ci sono altri 28 imputati, su cui pendono gravi accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Berlusconi è stato ricoverato a settembre per il Covid, che lo ha prostrato parecchio prima che avvenisse la guarigione.

Cecconi ha dichiarato che il suo assistito ha avuto “un’ulteriore forma di ingravescenza” rispetto ad “un iter di miglioramento” che si era visto di recente. Alla luce di ciò, i dottori che lo hanno in cura gli hanno consigliato di stare a “riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività”. Cecconi ha rimarcato che su espressa richiesta dello stesso Berlusconi, date pure le numerose udienze già rinviate, da parte della difesa non c’è l’intenzione di invocare il legittimo impedimento.

Il legale ha portato in aula la documentazione medica atta a provare il fatto. Il fascicolo, ha sottolineato l’avvocato, ha al suo interno “dati sensibili” sulle condizioni di salute dell’ex Presidente del Consiglio. Questo, nel giugno del 2016, dopo essere stato vittima di una delicata anomalia cardiaca, dovette ricevere un intervento chirurgico a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica.

Il peggioramento del leader azzurro, ha sempre reso noto Cecconi, è imputabile a un “certo attivismo” degli ultimi giorni. Attivismo che gli “era stato sconsigliato” dai medici ma che comunque si è verificato.

Si ricorda che Berlusconi in questi giorni ha dovuto affrontare svariati impegni sul fronte politico. Nella fattispecie ha cercato ed è riuscito a trovare un equilibrio nel centrodestra con gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Gli sforzi dell’imprenditore hanno dato i frutti sperati. Infatti ha convinto l’intera coalizione a votare con favore, assieme all’esecutivo, lo scostamento di bilancio.

Berlusconi, rimandata l’ospitata a Porta a Porta

Per quel che invece riguarda il riposo consigliato, lo scorso martedì Berlusconi aveva annullato in extremis la sua ospitata a Porta a Porta su Rai Uno. La sua presenza nel talk di Bruno Vespa era stata programmata diversi giorni prima. Alla fine però il leader azzurro, spossato, ha preferito prendersi una pausa, rimandando l’incontro a data da destinarsi.