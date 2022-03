Silvia Toffanin, Verissimo: l’abito è una chicca economica, marca e prezzo

Silvia Toffanin, per la puntata di Verissimo trasmessa su Canale Cinque domenica 20 marzo 2022, ha sfoggiato un abito candido ed elegante, dal taglio giovanile. Come al solito la conduttrice in forza a Mediaset ha colpito per il proprio portamento e per la naturalezza con cui ha indossato il vestito. Diversi i telespettatori che, dopo aver seguito la puntata del rotocalco dell’ammiraglia del Biscione, si sono poi riversati sui social, complimentandosi con la compagna di Pier Silvio Berlusconi e cercando di scoprire qualcosa in più sull’outfit che ha sfoderato. Per chi se lo stesse chiedendo, l’abito fa parte della collezione del brand Marbella e, udite udite, per acquistarlo, non bisogna sborsare cifre da capogiro. Certo non si tratta di un capo con cui ce la si può cavare con qualche decina di euro, ma è comunque accessibile alle comuni mortali.

In particolare, l’abito in crêpe evers satin scelto dalla presentatrice lo si può avere nel proprio guardaroba spendendo 249 euro. Insomma, non bruscolini ma neppure un costo esoso. In altre occasioni la conduttrice ha optato per vestiti assai meno economici, che superano abbondantemente il migliaio di euro. Non stavolta: prezzo più basso, ma eleganza immacolata, proprio come la tinta del capo Marbella.

Verissimo, Silvia Toffanin continua con il focus sul Grande Fratello Vip

Anche nella puntata in onda il 20 marzo, Verissimo ha dedicato ampio spazio alle vicende del Grande Fratello Vip 6, che ha chiuso i battenti lo scorso lunedì. Ospiti in puntata ci sono stati Jessica Selassié (poi raggiunta dalle sorelle Lulù e Clarissa), Delia Duran e Alex Belli, Davide Silvestri e la compagna, ed infine Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

La vincitrice del GF Vip ha parlato del legame con Barù, che pare non avrà un salto di qualità in futuro. Delia ha ritrovato solidità nella relazione con l’attore parmense, mentre Silvestri continua ad essere legatissimo alla fidanzata. Tutto procede a gonfie vele anche in casa Basciano-Codegoni, con l’ex tronista di Uomini e Donne che ha dichiarato di aver tagliato tutti i ponti con Fabrizio Corona dopo aver concluso la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.