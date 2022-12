Silvia Toffanin rifiuta l’invito di Amadeus per Sanremo: la verità

Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare online della possibilità che ad affiancare Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo 2023, in programma a febbraio, ci sarebbe stato anche un volto molto noto di Mediaset come Silvia Toffanin. L’indiscrezione era stata riportata da diversi media online, che avevano parlato di questa possibilità senza però fornire particolari dettagli. Ad oggi, infatti, Amadeus è ancora alla ricerca di altre due spalle per la conduzione, visto che la prima e l’ultima puntata della kermesse 2023 vedranno la partecipazione di Chiara Ferragni, mentre Francesca Fagnani sarà presente in una delle cinque puntate. Restano dunque liberi ancora due posti.

Silvia Toffanin era fino a poche ore fa una delle più papabili co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023, insieme a Sabrina Impacciatore, che in queste settimane è al centro della scena grazie alla sua fortunatissima partecipazione a The White Lotus 2. Ebbene, le voci di corridoio che erano circolate avevano un fondo di verità, ma chi pensava di vedere la Toffanin sul palco dell’Ariston resterà deluso.

Silvia Toffanin rifiuta l’invito di Amadeus a Sanremo

Con una nota stampa pubblicata poche ore fa, Mediaset ha voluto fare chiarezza sul tema confermando che le trattative per portare Silvia Toffanin a Sanremo erano effettivamente reali. Tuttavia, i colloqui con Amadeus e la Rai si sono conclusi con un buco nell’acqua. Nel comunicato stampa si legge che Mediaset non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti. Tuttavia, la scelta finale è stata lasciata alla diretta interessata. I prossimi impegni lavorativi della conduttrice sono infatti troppo importanti per lei per potervi rinunciare. Qui sotto la nota:

“In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a cocnedere liberatorie ai propri artisti. Ma, nello specifico, – si apprende- Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche.”

Niente da fare per quelli che si aspettavano di vedere la compagna di Piersilvio Berlusconi a presentare i titoli dei brani in gara al fianco di Amadeus. Silvia Toffanin rimarrà dunque fedele all’azienda dove ha fatto fortuna, preparando le sue interviste ficcanti per la prossima stagione dello show di punta del weekend di Canale 5.

Resta ora da capire su chi potrebbe puntare Amadeus in veste di co-conduttrice. Katia Follesa si è autocandidata ai microfoni di Viva Rai Due, chissà che il presentatore non le voglia concedere una chance…