Silvia Toffanin promossa: “Condurrà un programma in prima serata”

La carriera di Silvia Toffanin è in forte ascesa. Dopo tanti anni al timone di Verissimo è tempo per l’ex Letterina di Passaparola per nuove sfide e avventure. A volere fortemente questa svolta il compagno Pier Silvio Berlusconi, da tempo alla guida di Mediaset.

Di recente Silvia Toffanin ha raddoppiato l’appuntamento del suo programma di interviste, ha condotto per una settimana Striscia la notizia insieme a Ezio Greggio e presenziato ad una puntata di Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker. E il futuro della 42enne è più roseo che mai…

Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo Tv Silvia Toffanin sbarcherà in prima serata nella prossima stagione televisiva. In autunno la giornalista avrà molto probabilmente un format tutto suo in prime time. Un reality? Un talent show? Qualcosa di intrattenimento? Al momento non è chiaro.

Quel che è certo è che Silvia Toffanin è pronta a diventare il volto di punta di Mediaset. È questo il piano segreto di Pier Silvio Berlusconi, che intende rendere la compagna l’erede di Maria De Filippi. L’imprenditore crede da sempre nel talento della giovane presentatrice. E Silvia si fida del fiuto del suo editore…

Il consiglio di Pier Silvio Berlusconi

È stato proprio Pier Silvio a spingere la Toffanin, venti anni fa, a lasciar perdere la carriera di showgirl e a puntare tutto sul giornalismo e la conduzione. Consiglio che Silvia ha accettato con umiltà e determinazione: col tempo ha studiato e oggi è una delle presentatrici più amate e seguite in tv.

Tra una puntata e l’altra di Verissimo Silvia Toffanin non ha mai trascurato la famiglia: è diventata mamma di due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che oggi hanno rispettivamente undici e sei anni. Silvia è molto attenta e presente con i suoi figli, che segue personalmente nonostante gli impegni di lavoro.

E il matrimonio? A quanto pare questo progetto non è nei piani di Silvia e Pier Silvio, che si godono il loro amore giorno dopo giorno senza alcun contratto.