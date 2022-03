Silvia Toffanin cambia idea e dice sì a Pier Silvio: Verissimo non chiude

By

La giornalista e conduttrice era propensa a non andare più in onda di domenica ma nelle ultime ore ha fatto un passo indietro…

Silvia Toffanin ha accettato l’ultima richiesta del suo compagno ed editore Pier Silvio Berlusconi: quella di continuare ad andare in onda con il suo Verissimo anche di domenica. Inizialmente il doppio appuntamento settimanale doveva essere trasmesso fino a metà marzo, in concomitanza con il pomeridiano di Amici spostato, dopo tanti anni, dal sabato alla domenica per fronteggiare la spietata concorrenza della Rai.

Dunque Silvia era pronta a tornare al suo unico appuntamento, quello del sabato, ma nelle ultime ore ha cambiato idea. A dare l’annuncio il direttore di rete Giancarlo Scheri tramite l’account Twitter Qui Mediaset:

“Grazie Silvia Toffanin! Canale5 è lieta di annunciare che Verissimo proseguirà anche con l’appuntamento della domenica. Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata: avanti tutta”

Dalla prossima settimana Verissimo dovrà però fare a meno di un traino importante come quello di Amici di Maria De Filippi. Fino ad oggi la trasmissione ha appassionato circa tre milioni di telespettatori, battendo puntualmente la rivale Francesca Fialdini e il suo Da noi…a ruota libera. Senza il talent show più famoso d’Italia cambierà qualcosa?

Il piano di Pier Silvio Berlusconi

Dopo che Silvia Toffanin ha accettato l’ultima richiesta di Mediaset si fa sempre più concreto il piano segreto di Pier Silvio Berlusconi. Stando a quanto si sussurra dietro le quinte della tv, la Toffanin potrebbe presto diventare la nuova erede di Maria De Filippi, il volto di punta di Mediaset.

A spingere per questa svolta Pier Silvio in persona, che ha sempre creduto molto nelle qualità della fidanzata (i due sono legati da quasi venti anni ma non sono mai convolati a nozze). È stato il figlio di Silvio Berlusconi a consigliare a Silvia Toffanin, venti anni fa, di lasciar perdere la carriera da showgirl e puntare sul giornalismo e la conduzione. Consiglio che la diretta interessata ha prontamente ascoltato.

Berlusconi junior ha fatto il possibile per convincere Silvia Toffanin a raddoppiare l’appuntamento di Verissimo e dopo l’esperienza a Striscia la notizia è intenzionato a dare sempre più spazio alla 41enne. Al momento non è chiaro quali saranno le prossime mosse oltre Verissimo ma una cosa è certa: il futuro di Mediaset sarà nelle mani dell’amorevole Silvia, apprezzata e stimata da molti per il suo garbo, la sua gentilezza e la sua educazione.