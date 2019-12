Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono sposati in segreto: il gossip

Matrimonio segreto per Silva Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Ultimi gossip sulla coppia

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sarebbero diventati marito e moglie in gran segreto. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Stando a quello che si legge sulla rivista il matrimonio sarebbe stato celebrato negli scorsi mesi, lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. Un gesto in linea con le personalità della giornalista e del dirigente tv, da sempre molto schivi e riservati. Ma secondo il giornale una battuta di Paolo Bonolis a Verissimo, programma che Silvia conduce da anni, confermerebbe le voci che circolano da giorni. Il conduttore Mediaset ha nominato Silvio Berlusconi parlando di “suocero” in modo chiaro e coinciso, come a lasciar intendere che sia finalmente arrivata la consacrazione ufficiale della famiglia Toffanin-Berlusconi. E sì perché del resto i due sono da tempo una famiglia e presto potrebbero addirittura allargarla…

Silvia Toffanin pronta per il terzo figlio con Pier Silvio

Come riporta sempre Nuovo, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi festeggeranno nel 2020 i primi 20 anni insieme. Una relazione intensa e duratura, tra le più forti nel mondo dello showbiz. I due si sono conosciuti ad una partita di beneficenza del Milan, per entrambi è stato un colpo di fulmine e da allora non si sono più lasciati. “Una persona vicina alla famiglia rivel che sarebbe proprio questo il progetto dei Berlusconi: regalare un fratellino o una sorellina a Lorenzo Mattia e a Sofia Valentina”, si legge sulla rivista di gossip e costume. La Toffanin non ha mai nascosto la voglia di avere un altro erede: il prossimo anno sarà quello giusto?

Silvia Toffanin non replica alle domande sul matrimonio

In una delle ultime puntate di Verissimo Ilaria D’Amico ha più volte stuzzicato Silvia Toffanin sul matrimonio ma la padrona di casa non ha reagito, scegliendo di cambiare argomento. Forse perché le nozze sono già avvenute in gran segreto? Non resta che attendere risposte ufficiali da parte dei diretti interessati!