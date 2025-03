Silvia Toffanin parla di Marisol, Petit la smentisce perché poco informata

Come procede la love story tra Petit e Marisol Castellanos? I due protagonisti della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi si sono incontrati lo scorso anno proprio durante il loro percorso nel popolare talent show di Canale 5. Il cantante, ospite a Verissimo, ha confidato a una non bene informata Silvia Toffanin che la relazione con la danzatrice di origini cubane prosegue a gonfie vele. Dunque la coppia dura e, anzi, è più solida che mai. Petit, al secolo Salvatore Moccia, ha infatti sottolineato che con la fidanzata va “benissimo” e che, in pratica, la vede tutti i giorni.

Quando la padrona di casa di Verissimo ha chiesto in modo diretto se la storia d’amore con la ballerina sta andando bene, Petit, piuttosto emozionato, ha spiegato di essere felice e sereno con la Castellanos: “Con Marisol tutto bene, stiamo insieme, ci vediamo spesso e procede benissimo”. “So che vi trovate a metà strada”, ha aggiunto Silvia Toffanin, evidentemente essendo non troppo informata sull’ospite che, infatti, l’ha smentita. “No, lei comunque sta a Roma, sta molto vicino a me, quindi ci vediamo sempre, quasi ogni giorno”, ha raccontato l’ex allievo di Amici.

Dunque Marisol, nata nel 2006 a Cuba e poi residente a Biella, si è trasferita nella Capitale, città di origine di Petit (tutt’ora il giovane dimora a Roma). E proprio grazie al trasloco può vedere quotidianamente il fidanzato. I due sono anche stati protagonisti di recente ad Amici, il programma che li ha lanciati. Maria De Filippi ha invitato Petit in studio, permettendogli di presentare la sua nuova canzone intitolata “Mezzanotte”. In studio si è palesata anche la Castellanos che ha ballato sulle note del nuovo singolo del fidanzato.

La storia d’amore tra Marisol e Petit ha conquistato migliaia di fan di Amici. Fin dall’inizio del loro percorso ad Amici, buona parte del pubblico aveva intuito che tra i due giovani talenti ci fosse del tenero. Intuizioni più che fondate e, con il senno di poi, corrette. Nella prestigiosa scuola è sbocciata una bella relazione sentimentale che dura ancora oggi.