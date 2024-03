Silvia Toffanin, l’abito economico strega: marca e prezzo ‘cheap’

E chi l’ha detto che per essere eleganti si devono per forza indossare abiti di migliaia di euro? Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda su Canale Cinque domenica 3 marzo, ha sfoggiato un lungo abito drappeggiato rosso scuro, tendente al vinaccia. Il vestito ultra aderente ha valorizzato la sua invidiabile silhouette. Il capo, oltre ad essere chic, è pure ‘cheap‘, vale a dire economico, rispetto a quelli spesso indossati dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi e più in generale da molte star della tv. Infatti, chi volesse acquistarlo, deve sborsare ‘solamente’, si fa per dire, 179 euro. Non una cifretta, ma nemmeno un prezzo non accessibile ai comuni mortali. Altra info per chi fosse interessato all’indumento: è griffato Max&Co.

La Toffanin indossa abiti di differenti brand per le sue apparizioni sup piccolo schermo, ma sempre con una costante: l’eleganza e la sobrietà. Mai la si è vista con capi succinti o azzardatissimi. Una linea condivisa con il compagno Pier Silvio che da sempre è amante della raffinatezza e di uno stile distinto. Un gusto che sta anche cercando di impartire a livello editoriale a Mediaset. Nei mesi scorsi il numero uno di Cologno Monzese ha infatti ordinato un drastico cambio di rotta per quel che riguarda i programmi in onda sulle reti del Biscione: stop al ‘trash’ eccessivo e più sobrietà.

Il nuovo corso Mediaset ha subito mietuto una vittima. E che vittima! Trattasi di Barbara d’Urso che quest’estate è stata messa fuori dai giochi, dopo anni di onorato servizio, dall’azienda milanese. Una decisione alquanto sorprendente. Proprio nelle scorse ore la conduttrice campana è tornata sulla vicenda dopo nove mesi di silenzio. Ha parlato a Domenica In, confidandosi con l’amica Mara Venier alla quale ha raccontato che il modo in cui le è stato comunicato che sarebbe stata lasciata a casa è stato “terribile”.

Ora ‘Barbarella’ sta provando a ripartire, ma servono offerte concrete e all’altezza delle sue aspettative. “Torno torno in tv”, ha assicurato ad alcuni fan, nel lasciare gli studi Rai.