Silvia Toffanin, la sorpresa di Berlusconi va storta: che gelo” (Video)

Toc toc, sorpresa! Pier Silvio Berlusconi, nell’ultima puntata di This Is Me, format di Canale 5 che ha celebrato il successo di Amici con l’appoggio di Verissimo, ad un certo punto si è materializzato nello studio. Silvia Toffanin, che evidentemente non si aspettava l’arrivo del compagno (non marito come molti pensano, lei da anni è in attesa di una proposta che pare arriverà), nel vedere il numero uno di Mediaset è rimasta pietrificata. Lui poi l’ha raggiunta, ne ha tessuto le lodi affermando che è una professionista esemplare e le ha dato un paio di baci sulla guancia. Poi c’è stato un abbraccio. Tutto bello e zuccheroso? Mica tanto.

Gelo in studio a This Is Me

La conduttrice è sembrata totalmente spiazzata e alquanto freddina. “Non ci credo, non me l’avevi detto”, ha sussurrato al padre dei suoi figli. Nel frattempo in studio il pubblico ha fatto partire il coro “bacio, bacio”, sperando che scattasse almeno un incontro di labbra. E invece soltanto dei bacetti sulla guancia, con la Toffanin in evidente imbarazzo e ‘ghiacciata’ dall’arrivo di Pier Silvio. La sua faccia è stata tutta un programma. Proprio il suo atteggiamento impacciato ha fatto capire che non si è trattata di una sorpresa studiata a tavolino. Il fatto è che molti telespettatori hanno visto l’intera faccenda come un qualcosa di disorientante e imbarazzante, sostenendo che tra i due compagni di vita, soprattutto in Silvia, ci sia stato un certo disagio. Sui social i commenti si sono sprecati.

A sorpresa nello studio di #ThisIsMe… Pier Silvio Berlusconi! pic.twitter.com/o0aAaEDA7e — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 4, 2024

Pier Silvio Berlusconi: le parole di stima verso Silvia Toffanin a This Is Me

“Prima di lasciarvi lavorare, voglio ringraziare anche la mia Silvia. Lei è una prova di quanto sia necessario impegnarsi. Non immaginate quanto sia scrupolosa nel suo lavoro, studia, lavora su tutto. È davvero una grande professionista. Grazie Silvia, sono orgoglioso di te e poi sei anche il mio amore”, ha dichiarato Pier Silvio a This Is Me, con la Toffanin apparsa sempre più impacciata.

Come è noto, sia la conduttrice sia il manager sono assai riservati e non appaiono quasi mai assieme sotto i riflettori. Sarà per questo che c’è stato un certo imbarazzo. Gli utenti sui social si sono scatenati, non riuscendo a capire fino in fondo la coppia e avventurandosi in teorie che è meglio non riportare. Fuor di dubbio, però, che è stato alquanto strambo vedere due persone che vivono sotto lo stesso tetto così ‘freddine’.