Silvia Toffanin imbarazzata, gaffe di Vanoni: “Dove vi siete sposati?”

Ornella fa una gaffe e mette in imbarazzo la padrona di casa di Verissimo. La replica della conduttrice e l’aneddoto su Berlusconi

Nella puntata di sabato 20 marzo 2021 Silvia Toffanin ha intervistato Ornella Vanoni a Verissimo. La padrona di casa del salotto più seguito del sabato pomeriggio della televisione italiana ha fatto una rivelazione alla cantante. Nel dettaglio ha svelato un retroscena che ha coinvolto anche il compagno Piersilvio Berlusconi. Silvia ha svelato che ‘La Voglia, la Pazzia, l’Incoscienza, l’Allegria’ è la colonna sonora della sua storia d’amore con l’imprenditore. Proprio grazie a questo lavoro discografico, la conduttrice si è innamorata di lui L’album è proprio quello della Vanoni, realizzato nel 1976 in collaborazione con il cantautore brasiliano De Moraes e il chitarrista Toquinho. Svelando ciò, Silvia Toffanin si è emozionata a Verissimo. Ornella è rimasta contenta di aver saputo questo, ma poi ha fatto una gaffe: “Dove vi siete sposati?” Il volto di Verissimo non ha nascosto un certo imbarazzo e ha svelato che non si sono sposati, ma alimentano il loro amore giorno ogni giorno.

La sensibilità di Silvia Toffanin fa sempre capolino spesso nel suo talk soprattutto quando si parla di matrimonio e di famiglia. Lei è una delle poche donne dello spettacolo e del piccolo schermo a non avere ancora mai mostrato velleità da abito bianco. Con Berlusconi hanno sempre preferito anteporre la stabilità sentimentale alle nozze vere e proprie. Il matrimonio, molto probabilmente, non rientra tra i loro progetti più immediati.

Ornella Vanoni ha parlato della sua depressione, ha ripercorso anche in studio la sua carriera professionale. Ha ricordato il periodo vissuto in Brasile, ammettendo di avere una grande passione per la loro musica e arte. Da ragazza era molto corteggiata, ha spezzato tanti cuori, ma l’hanno spezzato anche a lei.

Tornando al presente, invece, ha fatto riferimento al suo periodo come positiva al Covid-19. L’artista credeva di morire dal mal di pancia, il virus le ha fatto vivere dolori al viso, ha avuto notevoli blocchi intestinali, ma per fortuna ha un sistema immunitario forte.

Ornella Vanoni a Verissimo su Gino Paoli: “Non ci vediamo di persona da un po’”

Come è noto, la Vanoni ha partecipato alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021 riscuotendo notevole successo. La cantante ha dichiarato alla Toffanin che dopo la kermesse ha ricevuto una chiamata dalla moglie di Gino Paoli che le ha fatto i complimenti e ha sentito un molto brava da parte sua: