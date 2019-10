Silvia Toffanin, Ilary Blasi le scrive: lo speciale legame tra le due donne

By

Ilary Blasi scrive a Silvia Toffanin: lo speciale legame che unisce le due conduttrici. Tutto iniziò a Passaparola. La moglie di Totti: “Prima Letterine e poi…”

Poche ore fa, più precisamente ieri 26 ottobre 2019, Silvia Toffanin ha tagliato il traguardo dei 40 anni. Tanti i messaggi di auguri fatti pervenire all’indirizzo della conduttrice di Verissimo. Tra questi è spiccato quello di Ilary Blasi che è legata alla compagna di Pier Silvio Berlusconi da un rapporto speciale che si srotola lungo gli anni. Infatti le due donne hanno avuto una parabola ascendente simile – che tuttora dura. Entrambe hanno iniziato dalla celebre trasmissione Passaparola. Al tempo erano le Letterine. Da lì in poi spiccarono il volo arrivando a essere due volti tra i più amati e famosi della tv italiana. E Ilary, nel fare gli auguri all’amaca, ha proprio voluto ripercorrere il sentiero comune che hanno condiviso.

Ilary e Silvia, un percorso comune segnato da una grande amicizia

“Prima letterine, poi donne ma soprattutto amiche”, ha scritto Ilary sul suo profilo Instagram, facendo comparire una foto in cui si è ritratta con Silvia Toffanin. Un messaggio tanto stringato quanto denso, nello stile Blasi. La moglie di Totti è infatti da sempre allergica alla retorica. Preferisce badare al ‘sodo’, arrivare dritta al punto. E anche stavolta, usando un pugno di termini, ha racchiuso tutto ciò che c’era da dire: stima, amicizia, storia umana e professionale condivisa. Il post ha immediatamente raggiunto migliaia di persone, raggiungendo quasi i 100 mila like e provocando una cascata di commenti. Molti fan hanno anche colto l’effetto nostalgia ripensando a Passaparola, programma cult di Canale 5 andato in onda a cavallo degli Anni 90 e gli Anni 2000.

Silvia e Ilary, da Passaparola ai grandi amori

La parabola di Silvia e Ilary ha punti in comune facilmente notabili. Entrambe Letterine hanno poi fatto molta strada divenendo dei pilastri di Mediaset. Inoltre tutte e due si sono legate a uomini celebri con cui condividono un forte e duraturo legame. La prima è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, la seconda è sposata con Francesco Totti. Unico punto divergente sono le scelte professionali. La Toffanin rimane legatissima a Verissimo e pare non abbia voglia di grandi scossoni, Ilary invece è più dinamica ed è sempre alla ricerca di nuove sfide sul piccolo schermo, come testimonia la sua ultima scelta: stop al Grande Fratello Vip e dentro con Euro Games.