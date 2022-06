Silvia Toffanin e Ilary Blasi: il progetto segreto di Pier Silvio Berlusconi

Le due ex Letterine di Passaparola, amiche da 21 anni, si stanno facendo sempre più largo a Mediaset in qualità di conduttrici

Dopo gli esordi a Passaparola, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti nei primi anni Duemila, Silvia Toffanin e Ilary Blasi sono pronte a ritrovarsi nello stesso programma. Amiche da ventuno anni le due non hanno più lavorato insieme dopo quell’esperienza. Ora però, stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, ci sarebbe la volontà da parte di Pier Silvio Berlusconi di vedere Silvia e Ilary di nuovo insieme, fianco a fianco, sul piccolo schermo.

Un programma in prima serata, ovviamente sulle reti Mediaset, dove mettere in mostra sia il talento di Silvia Toffanin sia quello di Ilary Blasi. L’intenzione è chiara, come precisa la rivista, e ci sarebbe già la disponibilità da parte delle dirette interessate, pronte a mettersi alla prova con una nuova sfida. Quel che ancora manca è il format giusto, la trasmissione perfetta che possa garantire ad entrambe un successo inequivocabile.

Per le due amiche, infatti, quella appena conclusa è stata una stagione da incorniciare. Silvia Toffanin ha raddoppiato l’impegno di Verissimo, aggiungendo alla puntata del sabato anche quella della domenica, e ha presentato per una settimana Striscia la notizia accanto ad Ezio Greggio.

Ultimi mesi importanti pure per la Ilary che, dopo il flop autunnale di Star in the star, si è rifatta con l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, che ha registrato ottimi ascolti. Così buoni da convincere i dirigenti Mediaset ad allungare l’avventura dei naufraghi di oltre un mese.

Il futuro è roseo per Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Oltre a condurre uno show insieme sono attese per altri progetti. La prima forse condurrà il pomeridiano di Amici mentre la moglie di Francesco Totti è in lizza per delle novità importanti. Su Canale 5 è previsto il ritorno de La Talpa: ci sarà forse Ilary al timone?

Di sicuro entrambe godono della stima di Pier Silvio Berlusconi, che intende far diventare Silvia Toffanin e Ilary Blasi le regine di Mediaset, il futuro dell’azienda di Cologno Monzese. Un po’ quello che sono oggi Maria De Filippi e Barbara d’Urso.