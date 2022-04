Ilary Blasi in una botte di ferro: Mediaset, la scelta per la prossima stagione

Alti e bassi per Ilary Blasi: gli ultimi anni, per quel che riguarda il fronte professionale, sono stati segnati da alti e bassi per la moglie di Francesco Totti. Dopo aver deciso di lasciare la guida del Grande Fratello Vip (il suo testimone lo ha raccolto Alfonso Signorini), la conduttrice romana ha tentato di impegnarsi in progetti nuovi, mostrando coraggio. Ilary, come lei stessa ha spiegato in diverse interviste, è persona bisognosa di stimoli, di cambiamenti. Così eccola al timone di show come Eurogames e Star in the Star, esperimenti di Canale Cinque che, però, non hanno dato i frutti sperati. Meglio le è andata con L’Isola dei Famosi. Con il reality dei naufraghi non ha ottenuto numeri da capogiro, ma la cosiddetta pagnotta l’ha portata a casa (e continua a farlo).

Al di là dello share, Mediaset si fida di lei, sa che in questi anni una buona fetta di pubblico si è affezionata al suo volto e a quel modo di fare romano tutto pragmatismo e battute taglienti. Da qui, come rivelato dal magazine Oggi nell’ultimo numero in edicola, la scelta di provare a cucirle addosso un nuovo programma. Il magazine diretto da Carlo Verdelli scrive che per la capitolina Mediaset sta pensando a un “nuovo e blindatissimo progetto in prima serata”. Laddove la questione andasse in porto, il programma segreto di cui sarà protagonista lo si vedrà in video nella prossima stagione televisiva.

Nel frattempo la Blasi si gode la “promozione” dell’Isola dei Famosi: i vertici del Biscione hanno deciso di allungare il reality show di oltre un mese rispetto alle previsioni iniziali. Il sipario sarà fatto calare e fine giugno.

Da quanto trapela, quindi, “Lady Totti” non rischia di fare lo stesso percorso di Alessia Marcuzzi che, dopo tantissimi anni trascorsi negli studi Mediaset, la scorsa estate è rimasta appiedata. Ancora oggi è ferma ai box: si era mormorato di trattative con la Rai, ma per il momento tutto tace. Sempre per quel che concerne le personalità big del Biscione c’è poi il caso di Barbara d’Urso. Il suo contratto scade a dicembre e il rinnovo non pare per nulla scontato.