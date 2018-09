Silvia Toffanin dopo Verissimo raddoppia? Presto (forse) un altro programma in TV

Silvia Toffanin dopo Verissimo raddoppia con un altro programma in TV? La compagna di Piersilvio Berlusconi punta in alto

Novità professionali in vista per Silvia Toffanin che, dopo Verissimo, potrebbe vedersi affidata la conduzione di un altro programma TV a Mediaset (o almeno così lei spera). A riportare la notizia è stato il settimanale Oggi che, per la precisazione, parla prima di tutto di nuove idee e rivoluzioni all’interno di Verissimo. Altri dettagli, però, non sono stati aggiunti a tal proposito. La compagna di Piersilvio Berlusconi, difatti, pare che sia al momento molto presa con il ritorno di Verissimo. Stando a quanto scritto, tuttavia, l’obiettivo della Toffanin sarebbe quello di stupire con la prossima edizione della sua trasmissione per un preciso motivo. Quale? “Raddoppiare i suoi impegni in TV “.

Silvia Toffanin fa il bis? I suoi progetti dopo Verissimo

Silvia Toffanin, negli anni, è riuscita a conquistare l’affetto e la stima del pubblico che la segue. Con Verissimo, infatti, ha conquistato i telespettatori che, quest’anno, potrebbero rimanere stupiti dal nuovo taglio pensato per il programma. Come scritto nella rubrica Pillole di Gossip, infatti, “Si mormora che Silvia stia lavorando ad un’edizione senza precedenti del suo contenitore del sabato pomeriggio: ospiti e storie esclusive, dicono”. Questo suo impegno, però, pare avere delle radici più profonde, che vanno ben oltre la sua professionalità. La Toffanin, come accennato sopra, probabilmente punta a “Raddoppiare gli impegni in TV prossimo anno”. Forse un secondo programma per lei oltre Verissimo? Possibile.

