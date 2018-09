Silvia Toffanin, Francesco Totti ospite a Verissimo: parole speciali

Verissimo, Silvia Toffanin ospita Francesco Totti: un pensiero molto speciale

Il 15 Settembre 2018 torna su Canale 5 Verissimo con la bellissima Silvia Toffanin. Intervista dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha svelato di essere elettrizzata all’idea di tornare a lavoro. L’estate tra relax e famiglia è andata alla grande ed ora la donna è pronta a tornare sul piccolo schermo. Anche in questa nuova stagione, la moglie di Pier Silvio Berlusconi ha intenzione di raccontare e far conoscere al pubblico a casa la parte più vera dei vari personaggi famosi che decideranno di mettersi a nudo nel salotto del Sabato pomeriggio. L’ospite che sogna di intervista è la Regina Elisabetta. La Toffanin sembra avere un debole per il volto dell’Inghilterra. In ogni caso, al momento non le è ancora stato possibile esaudire questo suo sogno. A grande sorpresa, Silvia rivela però di aver deciso di avere in studio Francesco Totti, marito della sua più cara amica.

Silvia Toffanin parla di Francesco Totti, prossimo ospite di Verissimo

Silvia Toffanin svela di aver invitato Francesco Totti nel salotto di Verisismo perché lo reputa un grande uomo. Le parole che la conduttrice ha avuto nei confronti del calciatore sono senza dubbio molto speciali e cariche di un sincerissimo affetto. “Racconteremo la sua vita da calciatore, dirigente, padre, marito. Perché Francesco è un campione non solo sul campo, ma anche nella vita.” Non è un segreto che la donna ha modo di frequentare l’ex capitano della A.S. Roma anche nella vita privata grazie all’amicizia che da anni la lega alla meravigliosa Ilary Blasi.

Verissimo: Silvia Toffani torna più carica che mai

Come ogni anno, Silvia si occuperà anche dei reality show. La stagione di Verissimo parte infatti con l’occuparsi dei protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip. Ci sarà poi la parte dedicata al Grande Fratello Vip e successivamente ad Amici. Prepariamoci a tutto insomma, si prospetta una stagione ricca di emozioni e colpi di scena.