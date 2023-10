Silvia Toffanin con l’abito di Victoria Beckham: dettagli e prezzo

Silvia Toffanin icona di glamour ed eleganza. Per la puntata di Verissimo in onda domenica 1 ottobre, la padrona di casa ha sfoggiato un abito midi a portafoglio particolarmente raffinato, color verde lime. Il capo d’abbigliamento è una chicca della collezione di Victoria Beckham, l’ex Spice Girls che da tempo è divenuta, tra le altre cose, anche stilista. Per chi fosse intenzione ad acquistare il vestito, il prezzo non è proprio ‘leggero’. Per metterlo nel proprio guardaroba bisogna infatti sborsare quasi 900 euro, per la precisione 890 euro.

La scelta – sempre per quel che riguarda l’outfit – per cui ha optato la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha convinto diversi utenti che sui social si sono complimentati per il gusto della presentatrice.

Gli ospiti e le interviste di Verissimo di domenica 1 ottobre 2023

Per quel che concerne gli ospiti ricevuti in studio domenica 1 ottobre, Silvia Toffanin ha chiacchierato con Cristiano Malgioglio, Romina Power, Lino Banfi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, e il duo musicale formato da Nek e Renga. Il paroliere ha parlato a ruota libera della sua carriera e della sua vita privata. Stesso discorso vale per Lino Banfi.

Nek e Renga hanno raccontato la loro amicizia che va oltre il palco. I due artisti sono infatti uniti anche nel privato, con le loro due famiglie che si frequentano. Nel corso dell’intervista c’è pure stato un momento spassoso. Nek a un certo punto ha scandito una parolaccia. Il viso della Toffanin è stato tutto un programma, Neviani è corso ai ripari scusandosi. Il tutto si è risolto con delle risate.

Infine Federica Pellegrini ha spiegato come sta vivendo la sua prima gravidanza assieme al marito Matteo Giunta. Anche quest’ultimo è intervenuto in trasmissione, collegandosi da remoto. La ‘Divina’ ha detto che per il momento la dolce attesa sta proseguendo a gonfie vele in quanto non ha riscontrato alcun problema. Inoltre ha confermato che sul portone di casa appenderà un fiocco rosa, in quanto darà alla luce una femminuccia. Il parto è previsto tra dicembre e gennaio.