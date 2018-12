Silvia Provvedi a Verissimo: “Non accetto più le scuse di Cecchi Paone”

Silvia Provvedi dopo il Grande Fratello Vip torna a parlare di Alessandro Cecchi Paone

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi è tornata a parlare dello scontro avuto in Casa con Alessandro Cecchi Paone. A Verissimo la cantante ha chiarito che non è interessata ad instaurare un legame con il divulgatore scientifico. “Ho fatto a meno di lui per 25 anni posso farne a meno anche per i prossimi”, ha sentenziato l’ex fidanzata di Fabrizio Corona. “Cecchi Paone avrebbe dovuto avere più sensibilità nell’affrontare questo argomento. Molto probabilmente lo ha fatto per audience, non so”, ha aggiunto la sorella di Giulia Provvedi. “Non ho ricevuto le sue scuse, che erano doverose. E non le accetto più: le scuse hanno una scadenza. Dopo un po’ di tempo non si può più”, ha aggiunto l’ex vincitrice dell’Isola dei Famosi.

Verissimo: Silvia Provvedi ha un fidanzato segreto

A Verissimo Silvia Provvedi ha rivelato di avere un fidanzato segreto, il famoso Malefix che le ha mandato più di un aereo durante il periodo al Grande Fratello Vip. “È una persona molto speciale che mi ha rapito il cuore prima di entrare nella Casa. Posso dire di essermi fidanzata. Sto vivendo un bel momento e spero sia quello giusto”, ha detto Silvia, che è poi tornata a parlare di Corona:”Accetto le sue scuse, ma non lo voglio più nemmeno come amico. Credo nell’innocenza di Fabrizio e non ho mai rinnegato quello che ho vissuto. Per me è stata una persona molto speciale, l’ho amato tantissimo. Lo ricorderò sempre come un bel periodo della mia vita”.

Silvia Provvedi contenta dopo il Grande Fratello Vip

Silvia Provvedi si sente rinata dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. “Quest’esperienza mi ha regalato un sorriso che non avevo più. Sono molto felice e soddisfatta di aver vissuto qualcosa di unico. Mi è servito. Mi sono sentita accettata da subito e i ragazzi sono diventati dei punti di riferimento nella mia vita. Ho riscoperto me stessa, riuscendo a liberarmi di pesi e sensi di colpa che non mi facevano più vivere l’età che ho“, ha confidato la giovane.