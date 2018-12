Silvia Provvedi, le prime parole dopo la finale del Grande Fratello Vip: “Grazie a tutti”

Silvia Provvedi ha conquistato il terzo posto nella finale dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ora la gemella de Le Donatella torna sui social solo per scrivere qualche messaggio dopo la serata di ieri. Per lei è finita un’esperienza di 77 giorni e ora le tocca riprendere in mano la sua vita. All’interno della Casa più spiata d’Italia ha fatto un lungo percorso, che le ha permesso di tornare a sorridere. Dopo tanto tempo, trascorso tra dubbi e insicurezze, Silvia è riuscita finalmente a trovare la forza che sembrava aver perso. Ha dimostrato a tutti che nella vita è possibile ricominciare da zero, anche dopo molteplici difficoltà. Nella Casa, per avere un ulteriore confronto, è entrato Fabrizio Corona. La Provvedi ha scelto, però, di chiudere definitivamente questa storia di fronte a tutta Italia. Il coraggio che ha dimostrato in questa occasione ha colpito un po’ tutti, tanto che è stata eletta prima finalista di questa edizione. Subito dopo Andrea Mainardi, ha poi conquistato il terzo posto sul podio.

Silvia Provvedi, il messaggio per tutti i telespettatori che l’hanno sostenuta

“Ho nuovamente il mio telefonino, daje. Vi leggo tutti e vi amo, tanto”, scrive Silvia sui social. Condividendo una storia su Instagram che la ritrae in un selfie, la Provvedi sceglie di ringraziare tutti coloro che hanno in questi mesi appoggiato le sue scelte e i suoi comportamenti all’interno della Casa. Sono davvero tanti i telespettatori che hanno apprezzato il suo percorso nel reality. Poco dopo Giulia, la sorella, condivide un video insieme alla madre, in cui rivela che Silvia “è ancora un po’ in confusione e tornerà presto”. Dunque, la finalista non è tornata ufficialmente sui social, in quanto ha prima bisogno di riprendersi.

Silvia Provvedi, le parole per Walter Nudo e Andrea Mainardi dopo il GF Vip

Silvia condivide anche un messaggio per Andrea Mainardi e Walter Nudo. La Provvedi pubblica, sulle Storie di Instagram, una foto che la ritrae a fianco dei due ex gieffini. “Vi voglio bene ragazzi, tanti tantissimo. Grazie di tutto”, scrive la gemella de Le Donatella. Silvia tra poco tempo tornerà ufficialmente sui social, intanto insieme alla sorella scrive: “Grazie per l’affetto, l’entusiasmo e l’amore con cui ci avete sostenute. Grazie davvero di cuore a tutti. Siete speciali per noi”.