Silvia Provvedi, un mese della figlia senza papà Giorgio: il messaggio

Silvia Provvedi sta festeggiando oggi il primo mese di vita della sua piccola Nicole. Un mese di certo non facile, ma che è riuscita a vivere e superare grazie ai sorrisi della sua figlioletta appena nata, e al supporto dei suoi cari. La gemella delle Donatella ha tratto forza e serenità dalla sua Nicole, da ogni suo piccolo passo avanti nella crescita. Ha fatto sua la serenità e la gioia sprigionate da ogni sorriso della bimba. Oggi Nicole compie il suo primo mese di vita che ha trascorso circondata dall’amore di mamma Silvia e di una zia molto speciale, Giulia. Le due gemelle infatti sono inseparabili e lo sono ancor di più oggi che Silvia ha bisogno di tutto l’aiuto e il supporto possibile da sua sorella e dalla sua famiglia, vista la vicenda che ha travolto il suo fidanzato Giorgio.

Silvia Provvedi, Nicole festeggia il primo mese di vita: papà Giorgio assente

Il compagno di Silvia Provvedi è stato arrestato dopo pochissimi giorni dalla nascita della figlia. Possiamo quindi dire che non ha vissuto quasi per nulla in presenza queste prime settimane di vita della figlia Nicole. Togliendo i giorni che Silvia ha trascorso in ospedale dopo il parto e considerando che è finito in manette dopo una settimana circa, sono stati davvero molto pochi i giorni in cui Giorgio ha potuto godersi la vita da papà. Adesso è in guai giudiziari decisamente seri, una situazione non facile su cui Silvia ha preso una decisione ben precisa. Le due gemelle Provvedi non stanno facendo mancare l’amore alla piccola Nicole, che sta crescendo in totale serenità. Almeno questo si evince da ciò che mostrano le due ragazze sui social. E poi oggi è un giorno speciale per la piccolina di casa.

Silvia Provvedi, il messaggio per il primo mese di vita della figlia Nicole: “L’amore più grande”

Oggi Nicole compie un mese, come abbiamo già detto. E così mamma Silvia ha deciso di pubblicare una raccolta di foto su Instagram in cui mostra la sua piccolina in tutto il suo splendore. Una carrellata di scatti dolcissimi accompagnati dalle parole della cantante: “Un mese di te… L’amore più grande che tutta la famiglia potesse provare. Auguri amore nostro. Sei unica. Ti amiamo follemente”. Ovviamente nel suo messaggio non c’è alcun riferimento al compagno Giorgio, papà di Nicole. L’ennesima conferma della scelta di mantenere il silenzio sulla vicenda e continuare ad avere fiducia in lui fino alla fine delle indagini, come aveva già chiarito giorni fa.