Silvia Provvedi torna con Corona? Le nuove dichiarazioni della madre di lei

Silvia Provvedi tornerebbe con Corona? La mamma di lei non crede all’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona chiede ufficialmente scusa a Silvia Provvedi, che al momento si trova al Grande Fratello Vip. L’ex re dei paparazzi, dopo aver visto la sua ex fidanzata in lacrime nella Casa, sceglie di chiederle pubblicamente perdono. Fabrizio ammette di aver detto alcune cose per rabbia, dopo la fine della loro relazione. In particolare, Corona si era scagliato contro Silvia in un’intervista a Verissimo, durante la quale aveva rivelato di non aver mai amato la Provvedi. Queste dichiarazioni hanno provocato molto dolore in Silvia, la quale non riesce a comprendere cosa abbia portato Fabrizio a spendere determinate parole su di lei. Adesso Corona è pronto a chiedere scusa alla sua ex fidanzata, ma la mamma di quest’ultima non crede alle sue parole. Infatti, a Mattino 5, Monica rivela di essere quasi convinta del fatto che Corona continui a non essere sincero. Proprio per tale motivo, la donna spera che Fabrizio non entri nella Casa per avere un confronto con Silvia.

Fabrizio Corona pronto a chiedere perdono a Silvia Provvedi: la madre non vuole vedere un confronto tra i due

La madre di Silvia non crede alle ultime dichiarazioni fatte da Corona. In particolare, la donna è convinta del fatto che l’ex re dei paparazzi non sia stato del tutto sincero nella lettera scritta su Chi. Potrebbe anche accadere che Fabrizio entri nella Casa per avere ufficialmente un confronto con la Provvedi. In questo caso, la donna non sarebbe d’accordo. Infatti, si dice convinta del fatto che la figlia non abbia voglia di vederlo. “Sono felice che fabrizio si sia scusato, non so se la lettera è proprio sincera”, rivela Monica a Mattino 5. Secondo lei, Silvia arriverebbe a perdonare Fabrizio solo dal punto di vista umano. Infatti, è convinta che la Provvedi non tornerebbe mai a fianco di Corona. Ma Federica Panicucci ricorda alla donna che lo stesso Fabrizio, nella lettera pubblicata su Chi, afferma che tra loro c’è solo affetto e non più amore.

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi: ci sarà un confronto al Grande Fratello Vip?

Silvia non tornerebbe mai con Corona? Ne è convinta la mamma della Provvedi, la quale sa bene cos’è accaduto tra loro. Ora percepisce poca sincerità da parte dell’ex re dei paparazzi. Ma non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà, in quanto nella prossima puntata Ilary Blasi potrebbe mostrare a Silvia la lettera scritta da Fabrizio sulla rivista Chi.