Silvia Provvedi su Andrea Zelletta al GF Vip: “Tieni gli ormoni a bada”

Da poche ore ha preso ufficialmente il via la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti che hanno varcato la nota porta rossa di Cinecittà c’è stato anche Andrea Zelletta, modello ed ex tronista di Uomini e Donne che condivide una love story con Natalia Paragoni, ragazza scelta proprio nel programma di Canale 5 di Maria De Filippi. Non appena il ragazzo ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia, ha ricevuto il ‘monito’ di Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella che ben conosce le dinamiche del reality, avendovi preso parte un paio di anni fa. L’artista ha invitato il tarantino a “non fare il farfallino con battutine di basso livello” e di “tenersi stretta” la sua fidanzata.

Silvia Provvedi mette in guardia Andrea Zelletta al GF Vip: “Tieni a bada gli ormoni”

“Tieni gli ormoni a bada, dalle nostre parti si dice così”, ha dichiarato Silvia, sempre rivolgendosi a Zelletta. Ma le stilettate della cantante non sono finite qui. “Non esplicitate così direttamente ‘ho voglia di pappagallo'”, ha chiosato la Provvedi in riferimento a qualche donna che, dal suo punto di vista, ha iniziato con il piede sbagliato l’avventura nel reality Mediaset, assumendo atteggiamenti troppo sfrontati. Nessun nome preciso fatto, però: insomma, dalla serie chi a orecchie per intendere, intenda. Ricordiamo inoltre che l’artista de Le Donatella è tornata al centro della cronaca di recente, durante la serata di domenica per via indiretta. Fabrizio Corona, suo ex fidanzato, ospite a Live – Non è la d’Urso, le ha riservato parole al miele, spendendosi anche in un messaggio per il suo attuale compagno, Giorgio De Stefano, finito agli arresti dopo un maxi blitz relativo a una retata anti ndrangheta.

Silvia e Giorgio, due anni d’amore: dalla nascita di Nicole all’arresto dell’imprenditore

Tre mesi fa Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano hanno festeggiato l’arrivo di Nicole, la loro prima figlia. Pochi giorni dopo il lieto evento, la doccia gelata dell’arresto dell’uomo. La cantante e l’imprenditore hanno iniziato una relazione due anni fa. Oggi sono distanti e in attesa di capire gli sviluppi della vicenda giudiziaria che ha coinvolto Giorgio. Sull’accaduto la Provvedi non ha mai rilasciato dichiarazioni, optando per il silenzio. Quel che è certo è che dopo l’arresto l’artista non è mai stata sfiorata dal dubbio di mettere in discussione la love story con De Stefano.