Corona: messaggio per Silvia Provvedi, poi stuzzica la d’Urso sull’intimità

Fabrizio Corona, dopo circa un anno e mezzo, è tornato in tv, nel programma Live – Non è la d’Urso (Canale 5). Attualmente l’ex re dei paparazzi è agli arresti domiciliari. Infatti l’intervista con le 5 sfere si è svolta in collegamento. Inoltre, durante il suo intervento ha speso delle parole per l’ex compagna Silvia Provvedi che tre mesi fa è diventata mamma. Ha avuto un figlio da Giorgio De Stefano che pochi giorni dopo il parto della piccola Nicole è stato arrestato, essendo stato coinvolto in un maxi blitz relativo a una retata anti ‘ndrangheta. Alla luce di tutto questo Corona ha voluto riservare delle dichiarazioni all’ex fidanzata. L’occasione è giunta dopo una clip mandata in onda da Barbara d’Urso che ha visto Cecchi Paone protagonista, quando al Grande Fratello Vip aveva criticato la cantante per la relazione con Fabrizio.

Corona, il messaggio per Silvia Provvedi

“La piccola Silvietta è una guerriera. In questo periodo non le ho scritto, ma le voglio bene. Sta attraversando un momento difficile. Le sono vicino, le dico di non mollare e do un abbraccio al suo fidanzato, sincero. Deve resistere e essere forte”. Così Corona sulla cantante de Le Donatella con la quale ha avuto una love story in passato; è la prima volta che l’ex marito di Nina Moric rilascia delle dichiarazioni sulla Provvedi da quando è stato arrestato Giorgio. Ricordiamo inoltre che Silvia sull’episodio relativo al compagno non ha mai dichiarato alcunché, preferendo il silenzio e attendendo che la giustizia faccia il suo corso.

Corona e Barbara d’Urso, volano complimenti: Fabrizio stuzzica la d’Urso sull’intimità

Corona, a Live, è apparso piuttosto stanco e meno vulcanico del solito. Lui stesso lo ha ammesso, dicendo di essere prostrato per la lunga vicenda giudiziaria. Rapporti invece distesi con Barbara d’Urso, con la quale ha addirittura scherzato (i due hanno avuto delle pesanti liti in passato). Non solo: “Sei bellissima, più dal vivo che in video. Incredibile arrivare a 65 anni come te”. “63 ne ho”, ha puntualizzato ridendo la conduttrice e ringraziando per i complimenti. Ma Corona ha continuato la gag: “Sono single”. “Anche io”, la replica di Barbara. Fabrizio a questo punto si è spinto oltre, sostenendo che potrebbe travolgere passionalmente la d’Urso. Barbara ha declinato l’invito con il sorriso. E pace fu!