Silvia Provvedi ancora single dopo Corona: la rivelazione prima del GF

Silvia Provvedi non è fidanzata con Federico: la verità dopo Corona prima di andare al GF Vip

Silvia Provvedi entra nella Casa del Grande Fratello Vip in coppia con sua sorella Giulia. Le Donatella prenderanno infatti parla alla nuova edizione del reality-show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Ovviamene saranno prese in considerazione come unico concorrente, così come era accaduto anche all’Isola dei Famosi, arrivando fino alla vittoria finale. Si pensava che l’ex fidanzata di Fabrizio Corona entrasse nella trasmissione di Canale 5 da fidanzata, eppure le cose stanno diversamente. Dopo la fine della tormentata love-story con l’ex re dei paparazzi, la giovanissima ragazza si è avvicina all’ex corteggiatore di Uomini e Donne Federico Chimirri. Dopo le presentazioni in famiglia, si pensava che le cose tra i due avessero preso una piega molto seria.

Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi: la vita sentimentale dopo Fabrizio Corona

Prima di iniziare l’avventura al GF Vip insieme a sua sorella, Silvia ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni. La dolce Provvedi non si definisce né single, né fidanzata. “Sto frequentando una persona.” A quanto pare, la sorella di Giulia non si reputa ancora fidanzata ufficialmente con il bellissimo Federico. Questo non toglie il fatto che insieme stanno molto bene e che sembrano anche essere molto affiatati. Stessa cosa non vale per l’altra gemella de Le Donatella. La biondissima Giulia è infatti follemente innamorata del suo uomo ed è sicura al cento per cento della loro storia d’amore. Silvia ha anche dichiarato di aver deciso di partecipare al Grande Fratello per un motivo ben preciso.

Le Donatella al GF Vip: ecco perché partecipano

L’ex di Corona ha deciso che è arrivato il momento di voltare definitivamente pagina. “Ho voglia di ricominciare a pensare a me stessa.” Per il futuro, soprattutto per ciò che verrà dopo la fine del reality-show, la Provvedi ha le idee chiare. “Mi concentrerò per proseguire, e intraprendere, insieme alla mia socia preferita, Giuli, tutti i progetto e le nuove esperienze lavorative che arriveranno, sicuramente uscirò arricchita da un programma che, sono certa, mi migliorerà.”