Silvia Provvedi scopre la storia tra Corona e Asia Argento: la reazione

Silvia Provvedi viene a conoscenza della storia tra Fabrizio Corona e Asia Argento: la reazione della gieffina

Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip viene a conoscenza della storia d’amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento. Scendendo nel dettaglio, per qualche minuto Ilary Blasi e Alfonso Signorini entrano nella Casa nel corso della puntata speciale dell’8 novembre. Mentre la conduttrice lascia i concorrenti proprio subito, l’opinionista sceglie di fare qualche rivelazione ad alcuni gieffini. In particolare, mostra a Silvia quanto sta accadendo attualmente fuori dalla Casa. Sullo schermo compare la foto della copertina di Chi, che mostra Corona mentre si bacia con Asia. Signorini, a questo punto, la informa che il suo ex fidanzato è già andato avanti con un’altra donna, la Argento. Una scoperta sicuramente inaspettata per la Provvedi, che però sceglie di non farsi travolgere dalla notizia. Infatti, la reazione di Silvia è abbastanza composta e non fa notare alcun tipo di emozione. La sua risposta è abbastanza tranquilla e diretta. Senza girarci troppo intorno, la Provvedi commenta quanto appena scoperto dopo il confronto avvenuto qualche settimana fa con Corona.

Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip: la reazione di fronte alla foto di Corona e Asia Argento

Silvia scopre, dunque, che attualmente il suo ex Fabrizio sta frequentando Asia. Una scoperta inaspettata, ma che non fa reagire male la Provvedi. La concorrente annuncia senza troppi giri di parole e senza neppure pensarci: “Se lo può tenere”. Alfonso resta senza parole di fronte a questa reazione e bacia subito Silvia. Quest’ultima fa capire a tutti di non voler avere più niente a che fare con Corona. Già attraverso il loro confronto nella Casa si era compreso che la Provvedi non ha più intenzione di far parte della vita di Fabrizio. Al contrario, l’ex re de paparazzi vorrebbe avere con Silvia un rapporto di amicizia, in quanto la loro storia è stata molto forte e intensa.

Silvia Provvedi ha ormai chiuso per sempre con Fabrizio Corona: la conferma

Silvia conferma, ancora una volta, di non voler sapere più nulla di Fabrizio. La Provvedi non si emoziona per nulla di fronte alla foto che ritrae il suo ex in compagnia di un’altra donna. Anzi, la cantante stupisce tutti con una reazione che le permette di prendere sempre più le distenze da Corona.