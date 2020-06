Silvia Provvedi rompe il silenzio, ritorno social con la figlia

Un periodo difficile, per Silvia Provvedi, che sta lottando per non perdere l’entusiasmo dopo gli ultimi fatti accaduti. Deve star bene soprattutto per Nicole, la figlia avuta con Giorgio, il Malefix del Grande Fratello Vip. L’arresto del fidanzato non deve esser stato facile da accettare, ma comunque la vita va avanti e sua figlia deve essere ricoperta di attenzioni. Non appena si è saputo della sorte toccata al ragazzo, Le Donatella hanno deciso di disattivare i commenti sotto alle foto Instagram perché il mare di critiche era impossibile da contenere. C’è stato un silenzio social (durato non molto), rotto quest’oggi da Silvia. Nessuna parola sull’arresto del fidanzato Giorgio, nessuna frase su nulla, ma solo un cuoricino come commento alla sua ultima foto pubblicata: quella assieme alla figlia Nicole. L’amore di una mamma non può essere mai spezzato, nemmeno dopo aver appreso notizie difficili da digerire, e Silvia Provvedi lo sa alla perfezione. Un bel segnale, questo, per spiegare ai suoi fan – quelli che non le hanno puntato il dito contro – che sta bene.

Foto figlia Silvia Provvedi: la cantante inizia da qui, dopo l’arresto del fidanzato Malefix

La notizia dell’arresto di Malefix ha destato parecchio clamore. Dopo tutto quello che era successo al suo ex Fabrizio Corona (le vicende sul suo conto sono ben note), adesso ha dovuto rivivere un altro incubo, legato al padre di sua figlia Nicole. Lei è sempre tra i suoi pensieri. Il ritorno della cantante sui social è stato segnato proprio da una tenerissima foto, in bianco e nero, con la bambina avuta qualche giorno fa. Credeva di aver raggiunto una felicità totalizzante e invece ha appreso dell’arresto del fidanzato. Recentemente Silvia aveva raccontato com’era stato il suo parto e che ha dovuto subire un taglio cesareo all’ultimo momento. La ferita sta guarendo e ogni dolore è stato superato grazie all’amore che la unisce a Nicole.

Silvia e Giorgio gossip: periodo difficile per la coppia

Silvia Provvedi è pronta ad affrontare questo nuovo difficile capitolo della sua vita. Con lei ci sarà sempre la figlia. La sua storia con Malefix aveva fatto sognare i telespettatori del Gf Vip: lui le inviava spesso degli aerei con frasi romantiche, che hanno sciolto il cuore dei suoi fan. I due si erano conosciuti durante una vacanza a Ibiza e da quel momento non si sono più separati. Dopo questo violento terremoto, come sarà il futuro di Silvia Provvedi?