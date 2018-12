Silvia Provvedi, emergono nuove news su Malefix: tutti i dettagli

Silvia Provvedi: emergono nuovi dettagli su Malefix, fidanzato top secret. Tutti i dettagli

Chi si cela dietro Malefix? Chi è il fidanzato top secret di Silvia Provvedi? Dove vive? Cosa fa? Perché si fa chiamare anche Joker? Può essere rintracciato sui social? Tutte domande che poco fa hanno avuto una risposta. A svelare i nuovi dettagli relativi al compagno segreto della cantante de Le Donatella è stato Today.it. La testata giornalistica online ha fatto sapere di essere entrata in possesso di news inedite sull’arcana figura che nutre profondi sentimenti per la finalista del Grande Fratello Vip. Non resta quindi che andare a scoprirle…

“Pare si faccia chiamare sui social con un altrettanto arcano nomignolo: Joker”

“L’enigmatico Malefix, che nelle ultime settimane abbiamo scoperto chiamarsi Giorgio, non ama mostrarsi in pubblico” scrive Today, specificando – e a ragione – che la stessa Silvia non è incline a fornire curiosità sul suo conto, anche quando al Grande Fratello Vip il dibattito scivola sull’amore e sugli affari sentimentali. Tuttavia è emerso qualcosa di nuovo sulla figura ‘oscura’. “Stando ad alcune segnalazioni arrivate a Today, infatti, Giorgio, promotore di un ristorante milanese molto alla moda, pare si faccia chiamare sui social con un altrettanto arcano nomignolo: Joker, nick name con cui sarebbe registrato anche su Instagram, attraverso un profilo blindatissimo”. Blindato, ma non per tutti, visto che è seguito da diversi vip.

Malefix e Silvia Provvedi: che succede dopo il Grande Fratello Vip?

La storia con Silvia, fa sempre sapere Today, sarebbe fresca. I due si sarebbero conosciuti soltanto un paio di settimane prima che lei entrasse nella Casa. Cioè in quello stringato lasso di tempo che è trascorso tra il suo addio a Fabrizio Corona e il suo ingresso nel programma Mediaset. Insomma, dalla serie ‘breve ma intenso’; ora resta da capire a fine reality che cosa deciderà di fare Giorgio. Uscirà allo scoperto? Oppure opterà per continuare a rimanere nell’ombra, magari azzardando qualche altro pseudonimo? Il mistero s’infittisce. D’altra parte quando c’è di mezzo un Malefix o un Joker non potrebbe essere altrimenti.