Silvia Provvedi si svela: i kg presi in gravidanza e Giulia ‘Mamma bis’

Silvia Provvedi, il parto si avvicina: “Ecco quanti kg ho preso. Giulia? Sarà una mamma bis”

Si avvicina sempre più il parto per Silvia Provvedi che è ormai giunta agli sgoccioli della sua prima gravidanza. Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio darà alla luce Nicole. Nell’attesa di appendere al portone di casa il fiocco rosa, assieme alla gemella Giulia si è confidata al magazine Oggi. Entrambe sono al settimo cielo e con trepidazione aspettano la piccola. D’altra parte le due sorelle condividono da sempre un rapporto simbiotico e profondo tanto che al settimanale hanno fatto sapere, tra il serio e il faceto, che Nicole avrà non una bensì due mamme. Nel frattempo Silvia ha avuto una notizia positiva dall’ospedale milanese in cui partorirà: il suo compagno Giorgio, professione imprenditore, potrà stare in sala parto. Oggi il coronavirus fa un po’ meno paura e anche le strutture sanitarie, pian piano, stanno cercando di ritornare alle consuete abitudini pre-Covid 19.

Giulia: “Silvia voleva diventare madre da diverso tempo”

“Mia sorella Giulia sarà una mamma bis. Ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole, lei è una persona strepitosa”, ha dichiarato Silvia alla rivista Oggi aggiungendo di stare benissimo e di non vedere l’ora di poter abbracciare la nascitura. I chilogrammi presi? Per questo si affida alla matematica, svelando di essere partita da 54 kg e di averne presi uno al mese. Se la matematica non è un’opinione, e non lo è, il peso si assesterebbe sui 63 kg, visto che ormai è nel pieno del nono mese della dolce attesa. A far eco a Silvia c’è stata Giulia che ha confessato che la gemella, prima di rimanere incinta, era da diversi mesi che nutriva il desiderio di diventare mamma.

Giulia e Silvia Provvedi, la situazione sentimentale

Se Silvia è affiatatissima con il compagno Giorgio, il futuro papà, la situazione sentimentale di Giulia non può dirsi altrettanto rosea, almeno stato agli ultimi spifferi della cronaca rosa. Secondo recenti rumors, la cantante sarebbe nuovamente giunta al capolinea con Pierluigi Gollini, calciatore di Serie A in forza all’Atalanta. Pare che la coppia non sia ‘sopravvissuta’ alla quarantena e si sia detta addio. Tuttavia, fino ad ora, i diretti interessati hanno preferito non commentare la notizia, non confermandola ma nemmeno smentendola.