Silvia Provvedi incinta? Scoppia il gossip al GF Vip, parla la mamma

Silvia Provvedi incinta? Al Grande Fratello Vip rivela di avere un ritardo e scoppia il gossip

Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip è incinta? Mattino 5 rivela questo gossip che sta nascendo all’interno della Casa. Scendendo nel dettaglio, Federica Panicucci annuncia che qualche ora fa la gemella de Le Donatella si sarebbe tolta il microfono, nella vasca da bagno, e avrebbe rivelato alle sue compagne di avventura di avere un ritardo. Ed ecco che si ipotizza subito una gravidanza per la Provvedi. In particolare, Benedetta Mazza consiglia l’amica a fare subito un test per togliersi qualunque dubbio. Silvia, a questo punto, ironizza e afferma: “E di chi dovrei essere incinta? Dello Spirito Santo?”. Diversi mesi fa, la Provvedi ha chiuso la sua relazione con Fabrizio Corona, ma poco dopo ha iniziato un flirt con Federico Chimirri, di cui però non parla mai. Benedetta confessa che prima di entrare nella Casa ha avuto anche lei un ritardo e per togliersi qualsiasi dubbio ha fatto un test di gravidanza. Alla fine si trattava di stress. Dunque, anche per Silvia molto probabilmente si tratta di stress dovuto alla sua permanenza nel reality.

Silvia Provvedi incinta? Le parole della mamma a Mattino 5

Un ritardo sospetto o semplice stress? Questo è quello che in molti si stanno chiedendo in queste ore, pensando alle ultime confessioni di Silvia. Sembra essere scoppiato un vero e proprio gossip e a rispondere ci pensa la mamma delle due gemelle Provvedi. A Mattino 5 la donna afferma che sarebbe felice di diventare nonna e quando la figlia resterà incinta è sicura che sarà di un uomo speciale. Inoltre, la mamma di Silvia rivela che potrebbe esserlo, ma a lei non risulta. Dunque, sembra proprio che la Provvedi abbia avuto questo ritardo per stress. Ma all’interno della Casa si inizia a ironizzare su una sua eventuale gravidanza.

Silvia Provvedi è in dolce attesa? Scoppia il gossip, ma pare si tratti di stress

Benedetta fa notare che non sarebbe la prima volta che in un reality un concorrente scopre di essere in dolce attesa. La gieffina ricorda Paola Caruso, che a Pechino Express aveva scoperto di essere incinta. Proprio per tale motivo, con molta tranquillità, Benedetta consiglia Silvia di fare un test di gravidanza.