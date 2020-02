Silvia Provvedi incinta: “Figlio non cercato”, confessioni a Chi

Intervistata per il settimanale di gossip Chi, Silvia Provvedi svela i possibili nomi del nascituro e parla del probabile matrimonio con De Stefano

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 è pronta a diventare mamma: stiamo parlando di Silvia Provvedi del duo musicale “Le Donatella”. Nelle ultime ore, il noto settimanale Chi ha rilasciato in anteprima uno strascico dell’intervista della modenese, disponibile in tutte le edicole mercoledì 12 febbraio. Stando ai conti, Silvia dovrebbe essere intorno al quinto/sesto mese di gravidanza, periodo in cui le future mamme possono venire a conoscenza del ses.o del nascituro. Ed è proprio di questo che la cantante ha voluto parlare nella nuova intervista per il settimanale di Alfonso Signorini: la Provvedi ha svelato i nomi che potrebbe dare sia in caso di ses.o femminile o maschile. Inoltre ha raccontato di un eventuale matrimonio con il suo compagno Giorgio De Stefano, conosciuto prima del’ingresso nella Casa in occasione di una vacanza a Ibiza.

Silvia vuole fare tutto con estrema calma: “Il ses.o lo scoprirò insieme ai miei genitori a Milano”

Solo fin poco fa, la performer de Le Donatella ha scelto di mantenere la riservatezza più assoluta sulla gravidanza. Poi lo scatto del pancione: complice un rumors di Chi che ha pubblicato una foto delle forme del corpo visibilmente modificato, il pubblico viene a conoscenza del lieto evento. Poche ore fa, il medesimo settimanale ha pubblicato su Instagram le prime foto esclusive del pancione, anticipando anche l’intervista che sarà disponibile il 12 febbraio in edicola. La cantante ha svelato ulteriori dettagli sulla data del parto: “A giugno diventerò mamma, per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore”, dichiara Silvia che ha confessato anche i nomi che ha pensato di dare al futuro bambino o bambina: “Stiamo ancora discutendo su quest’aspetto, diciamo che al momento i nomi in pole position sono due. Se sarà maschio si chiamerà Andrea, se sarà femmina, invece, Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme ai miei genitori a Milano”.

Il matrimonio con Giorgio: “Diamo tempo al tempo”

Giorgio De Stefano, il compagno di Silvia Provvedi, è un imprenditore di 39 anni. I due si sono conosciuti a Ibiza, dove vive il fratello de Le Donatella, poco prima dell’ingresso delle due sorelle al Grande Fratello Vip. Al termine del reality, il loro rapporto è cresciuto fino a prendere la decisione di formare una famiglia. E il matrimonio? “Non mi è mai interessato il matrimonio, anche se, adesso che sono incinta, ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Diamo però tempo al tempo“, ha dichiarato la modenese.