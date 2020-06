Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano: “La gioia della nostra vita”

Silvia Provvedi non vuole perdere il sorriso. Nessuno riuscirà mai a toglierglielo! Sa bene che prima o poi tutto si risolverà. Il suo fidanzato Giorgio De Stefano è stato arrestato, ma è convinta che potranno ritornare ad abbracciarsi presto. Confida nella magistratura, come ha detto recentemente. Sul suo profilo Instagram, ha fatto ben intendere che non lo lascerà mai solo e che la loro bambina resterà ora e per sempre la felicità più grande per entrambi. La bruna de Le Donatella (il duo che ha fatto la prima esperienza televisiva a X Factor) ha partorito da non poche settimane e riempie sempre di attenzioni sua figlia Nicole. La piccolina è diventata l’amatissima protagonista dei feed e delle stories Instagram della sua mamma. Dopo un momentaneo silenzio social, Silvia Provvedi è ritornata su Instagram, dimostrando a tutti che non è stata abbattuta da quello che è successo al compagno Malefix (così si faceva chiamare durante la permanenza della ragazza al Gf Vip). Continua a covare nel cuore la speranza che tutto andrà a finire nel modo più giusto.

Gossip Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano: la figlia li tiene uniti. Il nuovo messaggio

La cantante aveva speso qualche parola sul fidanzato non molte ore fa, ora ha invece dimostrato che l’amore che lega la sua famiglia non si spezzerà mai; un amore che è stato reso più forte (ormai è indissolubile) dalla nascita della piccola Nicole. La bambina oggi è comparsa nella sua breve storia di Instagram, commentata in questo modo: “La gioia della nostra vita”. La gioia che tiene uniti Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano. Dopo il parto, la giovane era pronta a cominciare un altro periodo stupendo della sua vita (acqua passata la relazione travagliata con Fabrizio Corona); l’arresto del compagno, però, le ha fatto crollare il mondo addosso. Un mondo che è stato immediatamente ricomposto. Sia perché crede nella buona fede di Giorgio De Stefano sia perché ha tra le braccia sua figlia.

Sui social network, la notizia sul fidanzato di Silvia Provvedi ha scosso tutti come un terremoto! Malefix – che per lei ha sempre inviato arei su arei al Grande Fratello – è stato arrestato, lasciando senza parole i fan della Provvedi, la quale continua a sperare che tutto possa presto risolversi. Ad andarci giù pesante, invece, gli hater (che non mancano mai): hanno attaccato senza sosta le sorelle Silvia e Giulia, che sono state costrette a disattivare i commenti su Instagram. E non si sa fino a quando. Di certo conosceremo a breve altre news su Silvia e Giorgio, sul reale destino che toccherà alla loro storia d’amore.