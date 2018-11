Silvia Provvedi e Lory Del Santo, arriva il chiarimento: l’attrice in lacrime

Silvia Provvedi e Lory Del Santo, arriva la pace al Grande Fratello Vip: l’attrice scoppia in lacrime

Forti scontri quelli tra Silvia Provvedi e Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, nel corso di queste ultime settimane. Scendendo nel dettaglio, la gemella de Le Donatella non apprezza per nulla un determinato atteggiamento dell’attrice. Secondo Silvia, Lory farebbe la doppia faccia di fronte ai suoi coinquilini. Durante le dirette del lunedì sera, Ilary Blasi ha mostrato a tutti i concorrenti alcuni confessionali fatti dalla Del Santo. Quest’ultima, secondo la Provvedi, avrebbe criticato apertamente le coppie che si sono formate nella Casa. In particolare modo, Lory ha parlato dell’attuale situazione che stanno vivendo Stefano Sala e Benedetta Sala. La Provvedi è convinta che in confessionale l’attrice faccia delle critiche e poi in puntata ritragga le sue parole, formulando una versione più dolce. Lory si è sempre battuta per non far passare questo messaggio e ci teneva a chiarire proprio questo punto con Silvia. Proprio per tale motivo, tra le due c’è stato un chiarimento questa mattina, durante il quale la Del Santo non è riuscita a trattenere le lacrime.

Lory Del Santo vuole un chiarimento con Silvia Provvedi, a cui fa delle confessioni importanti

Silvia in puntata non è riuscita a trattenere il suo pensiero riguardante l’atteggiamento di Lory. Tra le due è stato così inevitabile lo scontro. Anche una parte del pubblico ha notato questo “doppia faccia” della Del Santo. Alfonso Signorini ha più volte consigliato l’attrice a mantenere i pensieri fatti in confessionale, senza avere paura di un possibile scontro con gli altri concorrenti. Dopo ciò, Lory ora sente il bisogno di avere un chiarimento con Silvia. La Del Santo è felice di vedere la Provvedi dire la sua opinione, in quanto secondo lei è lecito che ognuno pensi ciò che vuole. L’attrice, però, ammette di non voler essere giudicata. E a questo punto, spiega cos’è accaduto durante la puntata.

Lory Del Santo in lacrime ammette di aver sbagliato al Grande Fratello Vip

“Ho il coraggio di dire ho sbagliato, in quel momento ero emotivamente presa”, spiega Lory a Silvia. Dunque, la Del Santo ammette di avere sbagliato e poi scoppia in lacrime. “Io non sono permalosa per niente, accetto qualsiasi critica”, afferma la gieffina. Lory confessa a Silvia di preferire comportarsi in questo modo, piuttosto che fare del male a qualcuno o litigarci. La Provvedi accetta questo chiarimento e tra le due arriva anche un forte abbraccio.