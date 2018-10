Silvia Provvedi e Corona, parla Federico Chimirri: “È un capitolo chiuso”

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona Corona: a Mattino 5 dice la sua Federico Chimirri

Tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona è tutto finito, ne è sicuro Federico Chimirri. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, questa estate, ha conosciuto la bella gemella de Le Donatella, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. I due hanno trascorso molto tempo insieme e sembrava nata già una storia d’amore. Si parlava già di relazione, ma Silvia prima di entrare nella Casa ha dichiarato di essere single. Dunque, sembra proprio che la Provvedi al momento non si senta impegnata con Federico. Quest’ultimo, invitato a Mattino 5, ora dice la sua sulla fine della relazione di Corona e Silvia. L’ex corteggiatore appare convinto del fatto che per la Provvedi questa storia sia definitivamente chiusa. Sembrava che per Silvia provasse ancora qualcosa di forte nei confronti dell’ex re dei paparazzi. In quest’ultima settimana del Grande Fratello Vip, infatti, il pubblico l’ha vista molto sconfortata. Più volte si è lasciata andare a lunghi sfoghi riguardanti proprio la fine di questa relazione. Anche durante la diretta della terza puntata del reality, parlando di questa storia, la Provvedi non è riuscita a trattenere le lacrime.

Silvia Provvedi e Corona è finita: Federico Chimirri ne è sicuro

Federico Chimirri ci tiene proprio a spiegare il motivo per cui Silvia continua a versare lacrime per Corona. Secondo l’ex corteggiatore la Provvedi ha amato molto Fabrizio. “È stata veramente innamorata di lui”, rivela a Federica Panicucci il giovane. Proprio per questo motivo, ogni volta che si parla di questa storia, Silvia finisce in lacrime. Ma per quanto riguarda la relazione, Federico è sicuro che da parte della Provvedi non sia più nulla. Non è sicuramente il primo a dichiararsi sicuro del fatto che Silvia abbia amato davvero Fabrizio. In particolare, sono in molti coloro che hanno sempre apprezzato la vicinanza della gieffina a Corona, quando quest’ultimo viveva momenti davvero difficili.

Silvia Provvedi e non ha ancora chiarito il rapporto che ha con Federico Chimirri

Probabilmente Silvia dovrà confrontarsi con Federico dopo il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Infatti, mentre lei continua a dichiararsi single, il giovane ex corteggiatore sembra essere ancora intenzionato a stare al suo fianco. La Provvedi non ha mai parlato della conoscenza con Federico. Non ci resta che attendere, per scoprire se la stessa Silvia chiarirà nella Casa il suo rapporto con Chimirri.